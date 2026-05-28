U travnju više od 1,7 milijuna zaposlenih

U Hrvatskoj je u travnju ove godine bilo 1,7 milijuna zaposlenih što je 0,2 posto više u odnosu na prethodni mjesec, dok je u odnosu na travanj lani broj zaposlenih pao za 1,9 posto, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Prema podacima DZS-a, u travnju ove godine u Hrvatskoj je bilo 1.702.293 zaposlene osobe, što je za 4.036 osoba više nego u prethodnom mjesecu. Na godišnjoj razini broj ukupno zaposlenih smanjen je za 1,9 posto.

U pravnim osobama bilo je zaposleno 1.465.514 osoba, što je za 2.901 osobu ili 0,2 posto manje nego mjesec dana prije. U odnosu na travanj lani broj zaposlenih u pravnim osobama manji je za 2,5 posto.

Prema podacima koje DZS preuzima iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, u obrtu i slobodnim profesijama je krajem travnja bio 219.221 zaposleni, što je 6.998 osoba ili 3,3 posto više nego u mjesecu prije. Na godišnjoj razini broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama bio je veći za 1,4 posto.

Broj zaposlenih osiguranih poljoprivrednika, kojih je krajem travnja ove godine bilo 17.558, pao je na mjesečnoj razini za 0,3 posto, odnosno za 61 poljoprivrednika, dok je na godišnjoj veći za 0,3 posto.

Detaljnija statistika o broju zaposlenih u pravnim osobama pokazuje da je na mjesečnoj razini pad broja zaposlenih zabilježen u 14 djelatnosti, a najosjetniji u djelatnosti opskrbe vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša za 1,4 posto, na 26.767 djelatnika. Isti pad imaju i stručne znanstvene i tehničke djelatnosti sa 71.642 zaposlene osobe te ostale uslužne djelatnosti (28.911 zaposlenih).

Pad veći od jedan posto bilježi i sektor građevinarstva, konkretno mjesečni pad broja zaposlenih iznosi 1,2 posto, na 125.924 zaposlenih.

Od ukupno 20 područja djelatnosti za koje DZS objavljuje podatke, njih šest je krajem travnja ove godine zapošljavalo više radnika nego krajem ožujka, a postotno je najveći rast zabilježen u turizmu i ugostiteljstvu, za 4,5 posto, na 85.247 djelatnika.

Na godišnjoj razini najveći je pad broja zaposlenih od sedam posto evidentiran u administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima na ukupno 55.937 zaposlenih, te u izdavačkoj djelatnosti, djelatnosti emitiranja te proizvodnji i distribuciji sadržaja, za 6,6 posto, na 10.223 ljudi.

U građevinarstvu pad iznosi 5,6 posto na 125.924 zaposlenih, a u prerađivačkoj industriji 5,2 posto a njih 222.125.

Porast broja zaposlenih na godišnjoj razini zabilježen je u samo dvije djelatnosti. U djelatnosti obrazovanja, za 3,3 posto, na 136.596 djelatnika, te u djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, za 1,9 posto, na 116.057 zaposlenih.

U trgovini na veliko i malo na kraju travnja bilo je zaposleno 220.282 osobe, što je na mjesečnoj razini pad od 0,1 posto, a na godišnjoj razini od 0,8 posto.

Po podacima koje DZS preuzima od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ), krajem travnja u evidenciji Zavoda bilo je registrirana 67.521 nezaposlena osoba , što je za 8.410 osoba ili 11,1 posto manje u odnosu na prethodni mjesec te 17,1 posto manje nego u travnju lani. Stopa registrirane nezaposlenosti u travnju je iznosila 3,8 posto, dok je u ožujku iznosila 4,3 posto, pokazuju podaci DZS-a.

