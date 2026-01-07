U veljači aukcija za preostali kapacitet LNG terminala

Tvrtka LNG Hrvatska, koja upravlja plutajućim terminalom za ukapljeni prirodni plin (UPP/LNG) u Omišlju, ponudit će na aukciji 2. veljače preostale slobodne kapacitete uplinjavanja za plinske godine od 2026./2027. do 2029./2030. te od 2037./2038. do 2039./2040.

Riječ je o kapacitetima koji nisu zakupljeni na aukciji u svibnju prošle godine ili ranije, a ponudit će ih aukcijom, koju LNG Hrvatska organizira u suradnji s aukcijskom platformom za ugovaranje kapaciteta europske plinske infrastrukture PRISMA European Capacity Platform.

Pravo sudjelovanja u postupku aukcijske raspodjele kapaciteta uplinjavanja imaju postojeći korisnici terminala, koji imaju sklopljen važeći ugovor o korištenju terminala s operatorom terminala te potencijalni novi korisnici terminala koji do 16. siječnja sklope registracijski ugovor s operatorom terminala.

Plutajući terminal za UPP u Omišlju počeo je s komercijalnim radom prije pet godina, u siječnju 2021., nakon što je prvi LNG tanker, brod “Tristar Ruby” s 143.000 prostornih metara UPP-a, doplovio iz SAD-a do terminala u Omišlju.

Prema podacima iz LNG Hrvatske, tijekom pet godina na tom terminalu je prihvaćeno 18,8 milijuna prostornih metara ukapljenog prirodnog plina, a u plinski sustav isporučeno je više od 11,3 milijarde prostornih metara prirodnog plina.

U tom razdoblju prihvaćena su 133 broda za prijevoz UPP-a, a UPP je prekrcan u 545 cisterni.

Od početka komercijalnog rada, više od 60 posto svih količina prirodnog plina, koje ulaze u plinski transportni sustav, ulaze preko omišaljskog terminala.

Plutajuća jedinica za prihvat, skladištenje i uplinjavanje, odnosno FSRU brod LNG Croatia, lani je bila u brodogradilištu u Turskoj, u kojemu je na taj brod ugrađen novi modul za uplinjavanje.

Nakon povratka FSRU broda na terminal, novi modul pušten je u rad u studenome te je maksimalni kapacitet terminala povećan s 3,9 na 6,1 milijardu prostornih metara prirodnog plina na godinu.