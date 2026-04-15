Udruženje stranih ulagača predstavilo predsjedniku Milanoviću Bijelu knjigu 2026

Predsjednik Republike Zoran Milanović primio je u srijedu predstavnike Udruženja stranih ulagača u Hrvatskoj koji su mu prezentirali Bijelu knjigu 2026., publikaciju o poslovnoj i investicijskoj klimi u Hrvatskoj, izvijestili su iz Ureda predsjednika RH.

Bijela knjiga 2026. prikazuje najnovija istraživanja, analize i aktualne podatke o hrvatskoj ekonomiji te daje 46 preporuka kojima je cilj poboljšati poslovnu i investicijsku klimu u Hrvatskoj.

Među ključnim preporukama su prilagodba modela rasta radi smanjenja ovisnosti gospodarskog rasta o priljevu sredstava iz Europske unije (EU) i rastu domaće potražnje s ciljem povećanja orijentacije prema izvozu roba i usluga veće dodane vrijednosti; bolje korištenje hrvatskog geografskog i političkog položaja u okviru EU; promjena strukture investicija u smjeru povećanja udjela investicija u strojeve i osobito u intelektualno vlasništvo; hitno provođenje reforme javne administracije pojednostavljenjem propisa.

Preporuke iz Bijele knjige 2026. predstavio je predsjednik Udruženja i regionalni direktor Doğus grupe Burak Baykan zajedno s članovima Upravnog odbora i glavnim tajnikom Udruženja te predstavnicima kompanija iz različitih sektora gospodarstva.

Mijenjati postojeći model rasta

Ovogodišnja Bijela knjiga nosi naziv Ključevi razvitka – kako prilagoditi model rasta, iz čega je, kako se navodi, razvidno kako bi Hrvatska morala mijenjati postojeći model rasta želi li postići strateški cilj: dostići 90 posto prosječne razine realnog dohotka EU po stanovniku, navodi se u priopćenju.

Na sastanku se razgovaralo i o konkretnim problemima s kojima se strani ulagači susreću u svakodnevnom poslovanju, kao i o šansama koje Hrvatska ima, ali ih nedovoljno koristi.

Udruženje stranih ulagača u Hrvatskoj osnovalo je 11 tvrtki 2012. godine, s namjerom pokretanja konstruktivnog dijaloga s Vladom i ostalim dionicima u Hrvatskoj o tome kako poboljšati nepovoljnu poslovnu klimu.

Osim Baykana, na sastanku su bili potpredsjednica Udruženja i glavna direktorica Lugere Hrvatska Nikolina Radić, potpredsjednik Udruženja i predsjednik Nadzornog odbora MOL grupacije Zoltán Áldott, član Upravnog odbora Udruženja i glavni direktor Telemach Hrvatska Adrian Ježina, član Upravnog odbora Udruženja i partner u CBS International Predrag Tutić, generalni direktor Maerska za JI Europu Ivić Vodopija, glavni direktor A1 za Hrvatsku i Sloveniju Dejan Turk, predsjednik Erste Banke Hrvatska Christoph Schoefboeck, direktor korporativnih poslova Coca-Cole HBC Adria Igor Zgrabljić, član Upravnog odbora Udruženja Mladen Fogec i glavni tajnik Udruženja Tomislav Šlat.

Uz predsjednika Milanovića su bili posebni savjetnik Predsjednika za ekonomiju Velibor Mačkić i savjetnik Predsjednika za vanjsku i europsku politiku Neven Pelicarić.