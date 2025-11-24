GymBeam dobio 30 milijuna eura investicije. Posluje u pola Europe uključujući Hrvatsku

Fitness i prehrambeni brend GymBeam koji je osnovao slovački poduzetnik Dalibor Cicman prikupio je 30 milijuna eura investicije. Uložit će ih u širenje poslovanja u zapadnoj Europi i ključnim srednjoeuropskim tržištima.

GymBeam, jedan od najbrže rastućih fitness i prehrambenih brendova u Europi, zaključio je investicijsku rundu vrijednu 30 milijuna eura, predvođenu društvom PortfoLion Capital Partners uz sudjelovanje Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Ova transakcija označava značajnu prekretnicu na putu GymBeama da postane jedan od vodećih europskih igrača, gradeći na već postojećoj prisutnosti u više od 16 zemalja, gdje uslužuje više od 2 milijuna kupaca. Financiranje će podržati širenje poslovanja tvrtke u zapadnoj Europi i na njezinim ključnim srednjoeuropskim tržištima, ojačati distribucijsku infrastrukturu, omogućiti implementaciju naprednih rješenja za automatizaciju te podržati strateške akvizicije.

Kao rezultat konkurentnog procesa koji je privukao višestruke ponude vlasničkog i dužničkog kapitala, ova investicija odražava snažno povjerenje u poslovni model, putanju rasta i upravljački tim GymBeama. Također naglašava privlačnost sektora zdravlja i wellnessa u Europi. Partnerstvom s iskusnim investitorima, GymBeam je u dobroj poziciji za daljnje širenje poslovanja i pružanje još veće vrijednosti milijunima kupaca.

Transakciju su podržali Rothschild & Co (uz CORPIN), AKF Legal, BCG, PwC, Dentons (za GymBeam) te Ernst & Young, Havel & Partners, Deloitte Legal i CMS (za investitore) i A&O Shearman (za Crowdberry).

CEO Dalibor Cicman s menadžerima GymBeama; Foto: GymBeam

Više država, više kupaca, više proizvoda

“Uzbuđeni smo što možemo pozdraviti PortfoLion i EBRD te smo zahvalni na povjerenju koje su ukazali tvrtki i cijelom GymBeam timu. Njihova investicija omogućit će nam ostvarivanje velikih stvari na još većoj razini. Moći ćemo plasirati naše proizvode u više zemalja i većem broju kupaca u Europi. Za kupce to znači još širi izbor izvrsnih proizvoda. Naši novi partneri donijet će, između ostalog, stručnost u investiranju u rast i korporativnom upravljanju, što će biti neprocjenjivo na našem daljnjem putu. Usklađeni su s našim dugoročnim ciljevima, a njihov kapital omogućit će nam da te ciljeve ostvarimo još brže. Također sam vrlo zadovoljan što je trenutni partner Crowdberry ostao s nama i uvjeren je da tvrtka ide u pravom smjeru” -rekao je 38-godišnji osnivač i izvršni direktor GymBeama Dalibor Cicman.

“GymBeam je već ključni igrač u sektoru zdravlja i wellnessa koji se brzo razvija, a mi smo uzbuđeni što postajemo njihovi partneri dok ubrzavaju svoju sljedeću fazu rasta. Već od prvih razgovora, Dalibor nas je impresionirao kao pravi vizionar, a zajedno sa svojim iznimnim menadžerskim timom ostavili su snažan dojam na nas. Uz našu investiciju, radujemo se što ćemo pridonijeti našom stručnošću u skaliranju kako bismo podržali njihove ambicije. Vidimo izvanredno vodstvo, hrabru strategiju i potencijal da GymBeam postane vrhunski brend za prehranu i životni stil diljem Europe” – rekao je zamjenik izvršnog direktora PortfoLiona Jenő Nieder.

“Oduševljeni smo što možemo podržati ambiciozne planove rasta GymBeama u sklopu ove značajne investicije. Posvećenost tvrtke inovacijama i operativnoj izvrsnosti odražava poduzetnički duh koji nastojimo poticati u našim regijama. Partnerstvom s GymBeamom pomažemo ojačati sektor zdravlja i wellnessa, potaknuti konkurentnost i promovirati održive poslovne prakse u Europi. Radujemo se što ćemo vidjeti kako GymBeam doseže nove visine i pruža još veću vrijednost svojim kupcima” – rekao je zamjenik direktora Private Equity odjela u EBRD-u Tamas Nagy.

“Sudjelovanje međunarodno priznatih investitora kao što su PortfoLion i EBRD potvrđuje naše snažno uvjerenje u GymBeam i Dalibora u njihovoj viziji da postanu prvi ‘jednorog’ u Slovačkoj. Nakon što smo podržavali tim i pratili njihov put tijekom proteklih nekoliko godina, oduševljeni smo što možemo pozdraviti nove institucionalne partnere. Radujemo se zajedničkoj suradnji u vođenju ovog jedinstvenog brenda na njegovoj misiji da postane tržišni lider u Europi. Govoreći u ime više od 150 slovačkih i čeških investitora koji su bili dio naše prvotne investicije u GymBeam, počašćeni smo snagom lokalnog kapitala u kombinaciji s izvanrednim poduzetnicima poput Dalibora Cicmana. Zajedno imaju značajan utjecaj na ekosustav u regiji” – rekao je upravljački partner Crowdberryja Dano Gašpar.