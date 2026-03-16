Uslužne djelatnosti skuplje na godišnjoj, a jeftinije na tromjesečnoj razini

Ukupni indeks cijena uslužnih djelatnosti pružatelja usluga u četvrtom tromjesečju 2025. porastao je na godišnjoj, a pao na tromjesečnoj razini, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku objavljeni u ponedjeljak.

Cijene uslužnih djelatnosti pružatelja usluga u četvrtom tromjesečju 2025. godine porasle za 5,4 posto u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine.

Pritom su najviše porasle u poštanskim kurirskim djelatnostima, za 22,1 posto, zaštitnoj i istražnoj djelatnosti za 16,7 posto te vodenom prijevozu za 12,2 posto.

Cijene su pale u emitiranje programa (za 4,2 posto), iznajmljivanju i davanju u zakup (leasing), za dva posto te u ostalim stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima, za 1,1 posto.

U četvrtom tromjesečju 2025. u odnosu na prethodno tromjesečje cijene uslužnih djelatnosti pružatelja usluga pale su za 10,6 posto.

Cijene su najviše pale u smještaju (za 46,4 poto, iznajmljivanju i davanju u zakup, za 27,5 posto te putničkim agencijama, organizaciji putovanja i ostalim rezervacijskim uslugama i djelatnostima povezanima s njima, za 14,9 posto.

Istovremeno su cijene najviše porasle u telekomunikacijama, za 10,3 posto, izdavaštvu, 5,9 posto i proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa , za 2,7 posto.