Velik interes za dionice Bosqar investa, potražnja veća od ciljanih 150 milijuna eura

Za nove dionice Bosqar investa ponuđene u sekundarnoj javnoj ponudi (SPO) iskazan je interes ulagača u ukupnom iznosu od 177,99 milijuna eura, čime je znatno premašen ciljani iznos od 150 milijuna eura, izvijestila je u ponedjeljak hrvatska investicijska grupacija Bosqar invest.

Upis novih dionica završio je danas u 10 sati, do kad su zainteresirani ulagači upisali naloge koji za 27,99 milijuna eura premašuju ciljano izdanje ponuđeno u SPO-u.

Svota od 177,99 milijuna eura jest ukupno upisani iznos za nove dionice. Konačni iznos bit će poznat po isteku svih rokova za uplatu na ime upisanih novih dionica Bosqar investa.

Ako potražnja premaši broj dionica određenih za alokaciju u ovoj javnoj ponudi, ulagačima može biti dodijeljen manji broj dionica od količine za koju su iskazali interes upisom, a preplaćeni iznosi u tom slučaju bili bi im vraćeni na bankovni račun.

Prošlog tjedna Bosqar invest je izvijestio da će konačna cijena novih dionica u okviru SPO-a iznositi 25,5 eura po jednoj novoj dionici. Ta cijena određena je s obzirom na dotad iskazan interes ulagača, trenutačne i očekivane uvjete na tržištima kapitala i financijskim tržištima, te procjenu izglednosti rasta i rizika za poslovanje Bosqara.

Javni poziv na upis dionica Bosqar investa u SPO-u objavljen je 19. svibnja, pri čemu su novi dioničari mogli upisati dionice od 1. do 10. lipnja, a postojeći još i do danas, 15. lipnja.

Podatke o konačnom broju novih dionica te o iznosu povećanja temeljnog kapitala, Bosqar invest će objaviti po isteku roka za uplatu upisanih novih dionica, određenog za kvalificirane ulagače – pravne osobe.