Vjetar u leđa suradnji s Austrijom: Dan hrvatskog gospodarstva u Beču

Otvaranje novih tržišta, izgradnja poslovnih odnosa te povećanje prepoznatljivosti na tržištu – sve su to razlozi koji su okupili oko 40 hrvatskih tvrtki na godišnjem događanju Predstavništva Hrvatske gospodarske komore u Austriji, Danu hrvatskoga gospodarstva, koje je održano u bečkom dvorcu Schönbrunn.

Događanje je tvrtkama omogućilo direktno umrežavanje s austrijskim poslovnim partnerima – distributerima, investitorima, trgovcima i drugim ključnim akterima industrije.

“Na svakoj vezi, pa i onoj najjačoj, treba kontinuirano raditi. Tu smo kako bismo dali dodatan vjetar u leđa našoj gospodarskoj suradnji. Hrvatska gospodarska komora i naše Predstavništvo igraju ključnu ulogu u produbljivanju te suradnje. S nama je danas 40-ak hrvatskih tvrtki koje će vam potvrditi taj potencijal. Dolaze iz sektora hrane i pića, proizvodnje prirodne kozmetike, metaloprerađivačke industrije, IT zajednice, energetike te građevine,“ rekao je predsjednik HGK Luka Burilović te istaknuo da u procesu potpore tvrtkama blisko surađuju s relevantnim dionicima, kao što je Austrijska gospodarska komora, koja je partner ovog događanja.

Neke tvrtke koje su sudjelovale na događanju tek planiraju napraviti značajniji iskorak na austrijsko tržište.

“Upravo zato nam je sudjelovanje na Danu hrvatskog gospodarstva prilika da proširimo bazu poslovnih partnera, bolje razumijemo potrebe austrijskog tržišta i otvorimo vrata budućoj suradnji,“ poručio je voditelj prodaje MSana Domagoj Stunić. Tvrtka je inače aktivna na drugim međunarodnim tržištima, a sudjelovanje u ovakvim događanjima važan je dio njihove strategije širenja i jačanja prepoznatljivosti. “Sudjelovanje se savršeno uklapa u naše planove međunarodnog rasta i jačanja izvoza,“ rekao je Stunić.

“Austrija i Hrvatsku imaju iznimno snažne veze, posebno na gospodarskoj razini. Svima su nam poznati višestruki izazovi s kojima se suočavaju tvrtke u EU, ali i diljem svijeta. Stoga su nam potrebna snažna partnerstva, prvenstveno između europskih tvrtki. Zato mi je vrlo drago što je Hrvatska gospodarska komora, sa svojim predstavništvom, organizirala Dan hrvatskog gospodarstva u Beču. Po mom mišljenju, ovaj sastanak je ujedno i uspješan nastavak velikog Austrijsko-hrvatskog poslovnog foruma iz prosincu 2023. u Austrijskoj saveznoj gospodarskoj komori”, rekla je potpredsjednica Austrijske gospodarske komore Angelika Sery-Froschuer.

Angelika Sery-Froschuer, potpredsjednica Austrijske gospodarske komore; Foto: HGK

Tvrtka Laser Inženjering intenzivno surađuje s Predstavništvom HGK od samih početaka budući da su snažno prisutni na tom tržištu.

“Već sada više od 40 posto našeg prihoda ostvarujemo upravo u Austriji, a vidimo velik potencijal za dodatni rast. Posebno nam je važno istaknuti da naše širenje u Austriji često dolazi kroz preporuke postojećih klijenata, a ovakvi događaji dodatno nam omogućuju prezentaciju u stvarnom svjetlu jednog hrvatskog proizvođača metalnih proizvoda s pogledom na izvoz i najviše standarde kvalitete. Ove godine proveli smo i dubinsku analizu za investiciju u renomirano austrijsko industrijsko društvo u području metalurgije”, rekao je direktor tvrtke Leonardo Kaščel.

Na austrijskom tržištu prisutne su tvrtke i iz uslužnih djelatnosti. Ovo tržište pokazuje kontinuirani interes za nekretnine u Hrvatskoj, osobito u segmentu turističkih i rezidencijalnih nekretnina na obali.

“Imamo dugogodišnje iskustvo suradnje s austrijskim kupcima i partnerima, a Austrija je jedno od važnijih emitivnih tržišta za naš sektor. Aktivni smo i na tržištima Njemačke, Švicarske i skandinavskih zemalja. Suradnja sa stranim klijentima čini značajan dio našeg poslovanja. Očekujemo jačanje prepoznatljivosti hrvatskog tržišta nekretnina među austrijskim investitorima, kao i direktne kontakte s potencijalnim partnerima i klijentima. To je u skladu s našim planom daljnjeg širenja na inozemnim tržištima i jačanja imidža Hrvatske kao atraktivne destinacije za ulaganja i život”, pojašnjava direktorica tvrtke Biliškov Nekretnine Jasminka Biliškov.

Prisutne je na događanju pozdravio i veleposlanik Republike Hrvatske u Republici Austriji Nj. E. Daniel Glunčić, koji podupire rad Predstavništva od njegovog otvorenja i koji je pohvalio sve aktivnosti za daljnje jačanje hrvatskih i austrijskih odnosa.

“Ovo je važno događanje za gospodarstva dvije zemlje. U današnjem vremenu, gospodarstvo nije nešto što stoji po strani, već je važan dio političkog djelovanja i važan čimbenik u međunarodnim odnosima”, rekao je veleposlanik Glunčić.

Direktorica Predstavništva HGK u Austriji Daniela Reinisch istaknula je da su aktivnosti Predstavništva usmjerene na predstavljanje hrvatskog gospodarstva u Austriji, ali i poticanje povratka naših ljudi u domovinu. Za daljnje aktivnosti Predstavništva najavljena su sektorska predstavljanja hrvatskih gospodarstvenika austrijskim gospodarskim subjektima.