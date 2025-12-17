Vlada dala suglasnost HEP-u za kredit od 400 milijuna eura

Vlada je u srijedu dala prethodnu suglasnost Hrvatskoj elektroprivredi (HEP) za dugoročno kreditno zaduženje s klubom banaka u iznosu do 400 milijuna eura uvećanih za kamate, naknade i troškove, namijenjeno djelomičnom refinanciranju klupskog revolving kredita od 600 milijuna eura te za opće poslovne svrhe.

Banke koje daju novi kredit HEP-u su Banka Intesa Sanpaolo, Erste&Steiermärkische Bank, Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Hrvatska poštanska banka, Privredna banka Zagreb, Raiffeisenbank Austria i Zagrebačka banka.

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je da novo zaduženje neće biti osigurano državnim jamstvom, odnosno da se otpušta državno jamstvo koje sada vrijedi na postojeći kredit.

Naglasio je da je iznos postojećeg kredita dijelom otplaćen iz vlastitih sredstava HEP-a, dok spomenutih 400 milijuna eura služi za refinanciranje ostatka duga.

“Bitno je naglasiti da je ugovorena puno manja kamata nego za prethodni kredit i manje naknade, što će pozitivno utjecati na novčani tijek HEP-a”, rekao je Šušnjar.

Radi se o dugoročnom klupskom kreditu u iznosu od 400 milijuna eura, s namjenom djelomičnog refinanciranja starog klupskog kredita od 600 milijuna eura, ali i za opće poslovne svrhe.

Pritom PBZ grupa daje 90 milijuna eura, od čega Banka Intesa Sanpaolo 62 milijuna, a Privredna banka Zagreb 28 milijuna eura, dok Erste&Steiermärkische Bank daje kredit od 50 milijuna eura, kao i Hrvatska banka za obnovu i razvitak, te Hrvatska poštanska banka.

Raiffeisenbank Austria sudjeluje s 20 milijuna eura, a Zagrebačka banka sa 140 milijuna eura. Rok korištenja kredita je do šest mjeseci od dana sklapanja ugovora o kreditu, dok je krajnje dospijeće kredita do sedam godina od dana sklapanja ugovora o kreditu.

Kamatna stopa je fiksna, 2,50 posto godišnje.

Ovom transakcijom oslobodit će se ukupan iznos duga po izdanom državnom jamstvu Republike Hrvatske, koji trenutno iznosi 424,8 milijuna eura.