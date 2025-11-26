Održana 31. dodjela HEP-ove Nagrade Imam žicu!: Od 1995. ukupan broj nagrada prešao jednu tisuću

Na 31. dodjeli Nagrade učenicima Imam žicu! uručene su 54 nagrade najboljim učenicima osnovnih i srednjih škola za ostvarene rezultate na državnim natjecanjima znanja iz matematike i fizike te najboljim učenicima strukovnih srednjih škola u području Elektrotehnika i računarstvo za školsku godinu 2024./2025.

Nagrade je uručio predsjednik Uprave Hrvatske elektroprivrede Vice Oršulić u nazočnosti državnog tajnika u Ministarstvu gospodarstva Vedrana Špehara, Momira Karina ovlaštenog za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, ravnateljice Agencije za odgoj i obrazovanje Katarine Milković te pomoćnice ravnatelja za provedbu strukturnih instrumenata EU-a u Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Martina Hundrić.

Nagradu za školsku godinu 2024./2025. u iznosu od 500 eura dobili su učenici osnovnih i srednjih škola koji su postigli najbolje rezultate (prva nagrada) na državnim natjecanjima znanja iz predmeta matematike i fizike, kao i na javnim izlaganjima eksperimentalnih radova iz fizike te osvajači prvih triju mjesta na natjecanjima učenika srednjih strukovnih škola u disciplinama Električne instalacije, Izrada programskih rješenja, Administracija IT sustava, Robotika i Mehatronika. Po prvi put do sada broj nagrađenih učenika za jednu školsku godinu premašio je 50. Nagrade su dobila 53 učenika, a među njima i Borna Gudac iz Osnovne škole Kraljevica, učenik koji je nagrađen za matematiku i za fiziku. Od prve dodjele 1995. godine do danas, HEP je učenicima dodijelio ukupno 1.024 nagrade IMAM ŽICU!

“Ukupan broj nagrada Imam žicu danas je prešao jednu tisuću. Brojka je to koja povezuje brojne naraštaje vrijednih i talentiranih učenika, njihovih nastavnika i profesora, pa i nas hepovaca. Svi zajedno možemo biti ponosni na to. Naši programi potpore manifestacijama i projektima obrazovnih ustanova, usmjereni su jačanju suradnje gospodarstva i sustava obrazovanja. Želimo biti prisutni tamo gdje su vrijedni i talentirani mladi ljudi za koje vjerujemo da je upravo HEP pravo mjesto na kojem mogu steći profesionalno iskustvo i primijeniti vlastita konkurentna znanja i vještine. Od srca čestitam svim nagrađenim učenicima, ali i zahvaljujem mentorima i roditeljima koji su im usadili istinske vrijednosti, te savjetima i podrškom otvorili put prema uspjehu“, poručio je predsjednik Uprave HEP-a Vice Oršulić.

Ovogodišnja dodjela nagrada bila je u znaku 130. obljetnice HEP-a kojom se obilježava početak rada jednog od prvih cjelovitih elektroenergetskih sustava na svijetu, temeljenih na izmjeničnoj višefaznoj struji, Krka – Šibenik. Učenici su se upoznali sa značajem tog pothvata za povijest hrvatske i svjetske elektroenergetike kroz predavanje Gorana Slipca, glavnog tajnika Hrvatskog ogranka CIGRE (međunarodnog udruženja za velike elektroenergetske sustave) i urednika monografije 130 godina – Krka i Hrvatska za povijest svijeta. U glazbenom je dijelu nastupila Martina Jembrišak, diplomirana harmonikašica s više od 40 nagrada na državnim i međunarodnim natjecanjima te dobitnica nagrade Ivo Vuljević za 2020. godinu.

Današnji je događaj iznova potvrdio vrijednost projekta Imam žicu! i njegov doprinos vidljivosti i popularizaciji prirodoslovno-tehničkih predmeta i struka u okolnostima specifičnih potreba tržišta rada.