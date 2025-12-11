Vrijednost svjetske trgovine u 2025. iznad 35 bilijuna dolara

Vrijednost svjetske trgovine premašit će ove godine 35 bilijuna dolara i dosegnuti najvišu razinu otkada Konferencija UN-a za trgovinu i razvoj objavljuje podatke, pokazuju nove procjene.

Vrijednost razmjene dobara i usluga porast će tako ove godine za 2,2 bilijuna dolara, što odgovara stopi rasta od nekih sedam posto, UNCTAD-ovi izračuni.

Trgovina robom trebala bi porasti za 1,5 bilijuna dolara, uz vrijednost veću za šest posto nego lani. Vrijednost razmjene usluga bit će veća za oko 750 milijardi dolara, što odgovara stopi rasta od oko devet posto.

Veća vrijednost razmjene odražava dijelom poskupljenje robe u protekla dva tromjesečja, ali u razdoblju od listopada do prosinca njezine bi cijene trebale pasti i motor rasta bit će veći obujam razmjene, napominju.

U 2026. godini svjetska trgovina rast će slabijim tempom, opterećena usporavanjem svjetskog gospodarstva, većim trgovinskim viškovima i kontinuiranom neizvjesnošću, procjenjuju u UNCTAD‑u.

Vrijednost trgovine poljoprivrednim proizvodima porasla je u trećem tromjesečju za osam posto, uz skok u sektoru žitarica, voća i povrća, te uljarica i ulja.

Motor razmjene bila je u razdoblju od srpnja do rujna i industrija, uz stopu rasta trgovine od tri posto i oslonac u sektoru elektronike zahvaljujući snažnoj potražnji vezanoj za umjetnu inteligenciju.

Trgovina automobilima smanjena je pak za jedan posto, a sektor sirovina zakočile su niže cijene motornih goriva.

Usprkos naznakama stabilizacije, trgovinska neravnoteža i ove je godine vrlo izražena, procjenjuje UN‑ova agencija.

Snažnije od svjetskog prosjeka rasla je ove godine trgovina među gospodarstvima u razvoju, za osam posto tijekom protekla četiri kvartala, signalizirajući otpornost u regijama u razvoju.

Kineski trgovinski višak umanjen je u trećem tromjesečju, ali je još uvijek bio veći 30 milijardi dolara nego u istom prošlogodišnjem razdoblju.

Kina je bilježila znatno veći višak u razmjeni s Vijetnamom i Europskom unijom, primjećuju u UNCTAD-u.

Američki deficit smanjen je pak u razdoblju od srpnja do rujna i na tromjesečnoj i na godišnjoj razini, navodi UNCTAD.

SAD je pak dodatno smanjio manjak u razmjeni s Europskom unijom, ali je bilježio još veći minus u razmjeni s Meksikom i Vijetnamom.