Vučković o PCC: Ministarstvo nije nadležno za odobravanje i zaustavljanje projekata

Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković izjavila je u četvrtak da ministarstvo kojem je na čelu nije nadležno ni za odobravanje ni za zaustavljanje ikojeg projekta, komentirajući rješenje kojim je obustavljen postupak procjene utjecaja na okoliš za projekt peradarske proizvodnje tvrtke Premium Chicken Company (PCC) u Sisačko-moslavačkoj županiji.

“Ministarstvo zaštite okoliša nije nadležno odobriti, a niti zaustaviti bilo koji projekt”, rekla je Vučković novinarima na otvaranju nove tvornice tvrtke Prima u Severinu pokraj Bjelovara.

Pojasnila je da Ministarstvo provodi postupke ocjene utjecaja na okoliš te da je preduvjet za vođenje takvog postupka usklađenost zahvata s prostorno-planskom dokumentacijom. Naglasila je da je investitor prilikom podnošenja zahtjeva priložio potvrdu o usklađenosti izdanu od strane nadležnog tijela Grada Siska 2024. godine.

Međutim, kako je objasnila, Ministarstvo je naknadno, zbog određenih informacija i stavova koje su predstavnici Grada Siska iznosili, zatražilo provjeru je li projekt doista usklađen s prostornom dokumentacijom. Odgovor je stigao potkraj veljače.

“Dobili smo odgovor nadležnog tijela da projekt nije usklađen s prostorno-planskom dokumentacijom. Zbog toga je Ministarstvo donijelo rješenje o obustavi, ne zaustavljanju, već obustavi postupka procjene utjecaja na okoliš”, rekla je ministrica, dodavši da je obrazloženje rješenja na deset stranica i da su u njemu navedene sve činjenice.

Podsjetimo, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije u srijedu je objavilo da je obustavilo postupak procjene utjecaja na okoliš za projekt kompleksa za preradu peradi u Sisku, jer projekt nije usklađen s Generalnim urbanističkim planom Grada Siska ni s Urbanističkim planom uređenja industrijske zone Sisak-jug.

Renaissance Capital grupa, u čijem je vlasništvu PCC, priopćila je u četvrtak da je rješenjem iznenađena te da ne može isključiti mogućnost da je ono “dijelom rezultat atmosfere koju su pojedini dionici kreirali u vezi projekta”.