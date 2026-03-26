Zagrebački Holding potpisao ugovor o savjetodavnoj suradnji s EIB-om

Zagrebački holding potpisao je s Europskom investicijskom bankom (EIB) ugovor o savjetodavnoj suradnji u okviru programa InvestEU Advisory Hub, s ciljem provedbe sveobuhvatne analize za buduću izgradnju moderne mreže operativnih baza u gradu Zagrebu.

EIB će prema ugovoru provesti analizu postojećih komunalnih baza više podružnica Zagrebačkog holdinga – Čistoće, Zrinjevca, Zagrebačkih cesta te Vodoopskrbe i odvodnje, izraditi projekciju optimalne mreže malih i srednjih komunalnih baza te osmisliti funkcionalno i konceptualno rješenje za izgradnju nove centralne komunalne baze u Zagrebu.

U sklopu besplatne savjetodavne suradnje, EIB će provesti analizu mogućih izvora financiranja za provedbu strateškog projekta razvoja novih operativnih baza. Izradit će i procjenu financijskih, operativnih i okolišnih aspekata centralizacije administrativnih aktivnosti Zagrebačkog holdinga na jednu lokaciju.

Predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković rekao je uprava Zagrebačkog holdinga usmjerena na podizanje operativne učinkovitosti, te da je izgradnja održive i energetski učinkovite mreže komunalnih baza novi korak u tom smjeru.

“Novom mrežom komunalnih baza i ispostava bit ćemo bliži mjestu izvršavanja komunalne usluge te time manje opterećivati javni promet, smanjiti utjecaj svakodnevnih aktivnosti na okoliš i povećati iskoristivost resursa”, izjavio je Novaković.

Suradnja s EIB-om i konceptualno rješenje za novu mrežu komunalnih baza, kako su naveli iz Holdinga, biti će podloga za daljnju realizaciju tog dugoročnog strateškog projekta.

Očekuje se da će se poboljšanjem i optimizacijom infrastrukturne mreže Zagrebačkog holdinga smanjiti potrošnja energenata, povećati učinkovitost flote Zagrebačkog holdinga i smanjiti emisije štetnih plinova.

“Dobro organizirana i energetski učinkovita komunalna infrastruktura izravno pridonosi kvaliteti svakodnevice građana. Naša savjetodavna podrška pomoći će Zagrebu u transformaciji operativnog modela, smanjenju troškova i emisija te daljnjem unapređenju kvalitete usluga koje se pružaju građanima. Ponosni smo što pružamo potporu glavnom gradu Hrvatske na njegovu putu prema klimatskoj neutralnosti”, izjavio je potpredsjednik EIB-a Ioannis Tsakiris, nadležan za savjetodavne operacije.