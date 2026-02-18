Zagrebački holding sklopio ugovor o zelenom kreditu do 56 milijuna eura

Zagrebački holding (ZGH) sklopio je s Međunarodnom financijskom korporacijom (IFC), koja je dio grupacije Svjetske banke, ugovor o zelenom kreditu u iznosu do 56 milijuna eura, namijenjenom za modernizaciju vozila, strojeva i opreme Zagrebačkog holdinga, izvijestili su iz ZGH-a putem Zagrebačke burze.

Ugovor je, kako se navodi, sklopljen nakon dobivanja prethodne suglasnosti Gradske skupštine Grada Zagreba. U procesu su sudjelovali pravni savjetnici odvjetničko društvo Lovrić Novokmet i Partneri sa strane IFC-a, a na strani ZGH-a odvjetničko društvo Gospić Plazina Štojs.

Temeljem ugovora, IFC osigurava financiranje za potporu modernizaciji sustava gospodarenja otpadom Grada Zagreba i ubrzanje njegove tranzicije prema kružnoj ekonomiji. Ulaganje će, kaže se u priopćenju, pridonijeti povećanju operativne učinkovitosti primjenom digitalnih alata, smanjenju utjecaja na okoliš kroz smanjenje emisija štetnih plinova te unapređenju kvalitete komunalnih usluga za građane.

“Modernizacija vozila, strojeva i opreme financirana uz potporu IFC-a predstavlja dodatan iskorak u smjeru održivog razvoja Zagrebačkog holdinga”, istaknuo je predsjednik Uprave ZGH-a Ivan Novaković na potpisivanju ugovora.

Ugovor o zelenom kreditu namijenjen je, kako se navodi, zaokruživanju investicijskog ciklusa u modernizaciju specijaliziranih vozila te strojeva i opreme Zagrebačkog holdinga namijenjenima radu tri ključne operativne tvrtke – podružnicama Čistoća, Zrinjevac i Zagrebačke ceste.

Realizacijom kredita, ukupna flota Zagrebačkog holdinga bit će obnovljena s više od 300 komada vozila, strojeva i opreme za gospodarenje otpadom, održavanje zelenih površina i cesta.

Ugovor o zelenom kreditu predstavlja nastavak suradnje Zagrebačkog holdinga i IFC-a, ranije ostvarene kroz IFC-ovo ulaganje u Zelenu obveznicu ZGH-a. Ujedno, postupci nabave specijaliziranih vozila, strojeva i opreme provodit će se sukladno pravilima Svjetske banke, čime se omogućuje međunarodna konkurencija u postupku, navodi se u priopćenju.