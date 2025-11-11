Zajednička promocija turizma Hrvatske, Slovenije i Austrije u SAD-u

Hrvatska, Slovenija i Austrija promoviraju svoje turističke ponude na tržištu SAD-a zajedničkom kampanjom “Alps-Adriatic-Amazing” koju sufinancira Europska komisija za putovanja (ETC), s ciljem promocije Europe na tom tržištu kao visokokvalitetne turističke destinacije.

Hrvatska turistička zajednica (HTZ) koja je o tome izvijestila u utorak, nositelj je hrvatskog dijela kampanje uz slovensku i austrijsku nacionalnu turističku organizaciju.

Cilj kampanje je pojačati prisutnost i vidljivost triju zemalja i cijele regije na turističkom tržištu SAD-a i to kroz isticanje ljepota i turističkih aduta alpsko-jadranske regije, doživljaja u prirodi, bogate kulturne baštine i raznolike gastronomije, s naglaskom na odgovornom i održivom turizmu.

Važnost tržišta SAD-a za turizam sve tri države

SAD je prema riječima direktora HTZ-a Kristjana Staničića najvažnije daleko tržište za hrvatski turizam, a zajedničke kampanje smatra izvrsnim primjerom suradnje destinacija sličnih vrijednosti, kulture i visokog stupnja kvalitete ponude.

“Kampanju podržava Europska putnička komisija (ETC) s ciljem dodatnog pozicioniranja srednjoeuropskog i mediteranskog prostora kao autentične, sigurne i raznolike regije, idealne za putovanja američkih turista. Hrvatska takvim projektima dodatno jača prisutnost na dalekim tržištima i potiče stvaranje prepoznatljivog europskog turističkog brenda koji promiče održivost, autentičnost i jedinstvena iskustva”, poručio je Staničić, ujedno potpredsjednik ETC-a.

Iznosi i da je Hrvatsku ove godine u deset mjeseci posjetilo više od 829 tisuća američkih turista, koji su ostvarili 2,3 milijuna noćenja, što su porasti po deset posto u odnosu na lani.

Nastup u Las Vegasu

U sklopu kampanje provode se razne aktivnosti među kojima je konferencija Signature Travel Network, u Las Vegasu, gdje se do 13. studenog tri zemlje zajednički predstavljaju na tom sajmu luksuznog turizma.

Uz nacionalne turističke organizacije, sudjeluje nekoliko destinacijskih organizacija iz alpsko-jadranske regije, poput Vipavske doline, Julijskih Alpi, Krasa, Umaga i Friuli Venezia Giulia.

I za slovenski turizam američko tržište jedno je od najdinamičnijih i najperspektivnijih dalekih tržišta, rekla je direktorica Slovenske turističke organizacije (STO) Maja Pak Olaj, naglasivši da su turisti iz SAD-a ove godine u Sloveniji ostvarili 12 posto više noćenja nego lani, te da su rujan i lipanj najpopularniji mjeseci.

“To odražava našu predanost promociji kvalitetnih iskustava izvan glavne sezone, a zajednička kampanja izvrstan je primjer prekogranične suradnje koja može privući putnike koji traže visoke vrijednosti, autentična i održiva putovanja”, ocijenila je Pak Olaj.

Direktorica Austrijske nacionalne turističke organizacije Astrid Steharnig-Staudinger podcrtala je važnost SAD-a za austrijski turizam, ističući da je 2025. rekordna godina po dolascima američkih turista u Austriju, sa sve većim zanimanjem za putovanja izvan glavne sezone.

“Uspješno pozicioniramo Austriju kao cjelogodišnju destinaciju za iskusne američke putnike koji traže i poznate atrakcije i skrivene dragulje. Naše partnerstvo sa Slovenijom i Hrvatskom omogućuje nam da istaknemo južnu Austriju, poput Koruških jezera i Graza”, rekla je Steharnig-Staudinger.

Iz HTZ-a dodaju i da kampanja obuhvaća i suradnju s američkim medijem za putovanja Travel Weekly, objavom članka na temelju iskustava američkih turističkih agenata koji su posjetili regiju.