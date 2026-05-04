Zalihe gotovih industrijskih proizvoda porasle za 14,2 posto na godišnjoj razini

Ukupne zalihe gotovih industrijskih proizvoda na kraju ožujka ove godine u usporedbi sa zalihama na kraju veljače veće su za 0,4 posto, a u usporedbi sa zalihama na kraju ožujka lani za 14,2 posto, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Prema glavnim industrijskim grupacijama (GIG), na mjesečnoj razini najviše su porasle zalihe energije, za sedam posto te zalihe netrajnih proizvoda za široku potrošnju, za 1,1 posto.

Istodobno su pale zalihe intermedijarnih proizvoda, za 1,5 posto, kapitalnih proizvoda, za 1,1 posto i trajnih proizvoda za široku potrošnju, za 0,9 posto.

Na godišnjoj razini, najviše su porasle zalihe intermedijarnih proizvoda, za 19,6 posto. Zalihe kapitalnih proizvoda su porasle za 16,8 posto, a netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 14,2 posto.

Pale su zalihe trajnih proizvoda za široku potrošnju, za 17 posto te zalihe energije za 0,7 posto.

Prema područjima i odjeljcima Nacionalne klasifikacije djelatnosti (NKD), na mjesečnoj razini zalihe u rudarstvu i vađenju pale za 0,1 posto, dok su na godišnjoj razini porasle za 2,7 posto. U prerađivačkoj su industriji zalihe na mjesečnoj razini porasle za 0,4 posto, a na godišnjoj za 15,1 posto.

U sklopu prerađivačke industrije na mjesečnoj razini najveći rast zaliha zabilježen je u proizvodnji koksa i rafiniranih naftnih proizvoda, za 13,7 posto te u proizvodnji računala te elektroničkih i optičkih proizvoda, za 11,8 posto.

Istodobno, najveći pad zaliha zabilježen je u proizvodnji ostalih prijevoznih sredstava, za 21,8 posto.

Na godišnjoj razini u sklopu prerađivačke industrije najviše su porasle zalihe u proizvodnji strojeva i uređaja, za 99,8 posto, a najveći pad je zabilježen u proizvodnji motornih vozila, prikolica i poluprikolica, za 47,5 posto.