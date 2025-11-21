Zašto su se najbogatiji čovjek na svijetu i izvršni direktor najvrjednije kompanije susreli sa saudijskim dužnosnicima

Donald Trump i zloglasni saudijski princ Mohamed bin Salman susreli su se u SAD-u s liderima IT kompanija i dogovorili suradnju. Ona uključuje saudijsku investiciju u SAD tešku bilijun dolara.

Saudijska Arabija jača svoje veze s američkim kompanijama za umjetnu inteligenciju — najavljujući niz novih zajedničkih ulaganja vrijednih milijarde dolara. Kako pojašnjava CNN, zemlja nastoji ostaviti svoj trag u industriji umjetne inteligencije dok njezin de facto vođa, prijestolonasljednik Mohamed bin Salman, prvi put nakon godina posjećuje Sjedinjene Države.

Humain — tvrtka za umjetnu inteligenciju koju podupire saudijski državni investicijski fond — objavila je niz partnerstava s istaknutim američkim tehnološkim kompanijama, uključujući xAI, Cisco, AMD i Qualcomm, tijekom američko-saudijskog investicijskog foruma u Washingtonu u srijedu.

Što Saudijska Arabija nudi?

Saudijska Arabija pokušava dodatno učvrstiti odnose sa Sjedinjenim Državama i preusmjeriti svoje gospodarstvo s nafte. Za američke kompanije, zemlja Bliskog istoka nudi rješenja za tri hitna problema širenja umjetne inteligencije: financiranje, prostor i jeftinu energiju.

Elon Musk je na događaju u srijedu najavio da će xAI, njegova tvrtka za umjetnu inteligenciju, razviti veliki podatkovni centar u Saudijskoj Arabiji u suradnji s Humainom. Planirani podatkovni centar snage 500 megavata bio bi prvi xAI-jev veliki centar izvan Sjedinjenih Država, a partnerstvo predviđa i korištenje xAI-jevog chatbota Grok diljem Saudijske Arabije.

“Budućnost inteligencije bit će izgrađena kroz golemu i učinkovitu računalnu snagu kombiniranu s najnaprednijim AI modelima”, rekao je Musk u srijedu u priopćenju.

Centar će pokretati čipovi tvrtke Nvidia, čiji je osnivač Jensen Huang sjedio uz Muska i saudijskog ministra komunikacija i informacijske tehnologije Abdullaha Alswahaa na panelu u srijedu. Nisu otkriveni daljnji detalji o partnerstvu.

Podatkovni centri i čipovi

“Ovako u Saudijskoj Arabiji pretvaramo riječi u djela u partnerstvu sa SAD-om,” rekao je Alswaha. “Jučer su predsjednik i njegova kraljevska visost objavili strateški okvir i partnerstvo za umjetnu inteligenciju. Danas idemo veliko s Elonom i Jensenom, pa vam zahvaljujem na tim prilikama.”

Bloomberg je u srijedu izvijestio da će Sjedinjene Države odobriti prvu prodaju naprednih AI čipova tvrtki Humain.

Na događaju je Alswaha najavio i podatkovni centar snage 100 megavata za Amazon Web Services “s ambicijom dosezanja jednog gigavata”, koji će također koristiti Nvidijinu infrastrukturu. AWS je u priopćenju naveo da planira “osigurati, implementirati i upravljati s do 150.000 AI akceleratora” u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije.

Kako se tvrtke za umjetnu inteligenciju šire, njihovi veliki podatkovni centri trebaju prostor i goleme izvore energije. Mnogi se grade u Sjedinjenim Državama, uključujući xAI-jev centar Colossus u Memphisu. Međutim, postoji strah da će Kina nadmašiti Sjedinjene Države kada je riječ o proizvodnji energije potrebne za pogon AI sustava. Saudijska Arabija bi u tome mogla pomoći — ima puno lakši pristup prostoru i energiji potrebnoj za pogon ovih golemih projekata.

Od neprijatelja i ubojice do partnera

Saudijska ulaganja igraju i važnu ulogu u rehabilitaciji ugleda princa bin Salmana u Sjedinjenim Državama nakon što ga je predsjednik Joe Biden označio “parijom” zbog njegove uloge u ubojstvu kolumnista Washington Posta Jamala Khashoggija.

Tijekom posjeta Ovalnom uredu u srijedu, princ bin Salman izjavio je da će zemlja uložiti bilijun dolara u Sjedinjene Države, što je znatno povećanje u odnosu na ranije najavljenih 600 milijardi dolara u svibnju. Ta je izjava iznenadila čak i predsjednika Donalda Trumpa, iako vremenski okvir tih ulaganja nije jasan.

“Kažete mi sada da će 600 milijardi biti bilijun?” rekao je Trump princu bin Salmanu u Ovalnom uredu. “Dobro. To mi se jako sviđa.”