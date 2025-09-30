Željeznički kolodvor u Slavonskom Brodu čeka obnova teška četiri milijuna eura plus PDV

Zgrada željezničkog kolodvora u Slavonskom Brodu stara 47 godina bit će sanirana, zbog čega je raspisan natječaj procijenjen na četiri milijuna eura plus PDV.

HŽ Infrastruktura najavila je u Prethodnim savjetovanjima Narodnih novina natječaj za sanaciju pročelja i krova prijemne zgrade Slavonski Brod. Procijenjena vrijednost projekta je četiri milijuna eura plus PDV.

Predmet sanacije je kolodvorska zgrada izgrađena 1978. godine. U lošem stanju je zbog starosti – kamene ploče su popucale, vidljiva su oštećenja od procurenja, a i fasada je oštećena. Uz starosna, ona ima i oštećenja od gelera nastala još tijekom Domovinskog rata. Po njegovom završetku zamijenjena su ispucala stakla i dio bravarije, no fasada nije renovirana. Sanacija ravnog krova izvedena je 2003. godine.

Druga strana kolodvora; Foto: HŽ Infrastruktura

Posao predviđen natječajem obuhvaća sanaciju pročelja zgrade uključujući sva vrata i prozore, sanaciju ravnog krova te sanaciju električnih instalacija i instalacije zaštite od udara munje.

Zanimljivo je da je u dokumentaciji natječaja istaknut niz rizika koje treba imati na umu prilikom sastavljanja ponude. Oni između ostalog, uključuju kašnjenje sredstava za financiranje, kašnjenje radova, pa čak i izostanak korektne suradnje između svih sudionika uključenih u projekt.

Glavni kriterij za izbor izvoditelja je cijena s 90 posto utjecaja, dok se preostalih 10 posto dodjeljuje na temelju jamstvenog roka. Trajanje ugovora iznosi 16 mjeseci.