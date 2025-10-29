Green Energy Fair u Zagrebu: Niz predavanja i panela, ali i Teslin Cybertruck pored Nevere

Energetska tranzicija sintagma je koja najbolje objašnjava teme koje su dominirale predavanjima i panelima na Green Energy Fairu koji se održava u Areni Zagreb.

Otvoren je Green Energy Fair 2025 u Areni Zagreb s više od 100 izlagača iz 20 zemalja te Njemačku kao zemlju partnera. Među izloženim električnim automobilima su i, jedan do drugog, Teslin Cybertruck i Rimčeva Nevera.

Na događaju su se održali paneli i predavanje s većim brojem sudionika.

Odgovarajući na pitanje o statusu europske energetske tranzicije, direktor Wind Europe Giles Dickson istaknuo je da “Green Deal još uvijek traje” te poručio kako “idemo prema net zero 2050.” Predsjednik Gradse skupštine Zagreba Matej Mišić je podsjetio da je Nikola Tesla prije 130 godina govorio u Zagrebu kako ćemo imati čistu energiju, a danas taj san živimo, naglašavajući napore Zagreba u dekarbonizaciji javnog prijevoza. Sveučilišni profesor Hrvoje Pandžić s FER-a ukazao je da integracijom solarnih elektrana dolazi do promjena koje prije nisu bile moguće, uključujući i negativne cijene električne energije na sunčane dane.

Solarnim panelima do manjih režija

Gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin je objasnio da su na investicije u obnovljive izvore potaknule cijene energije nakon početka rata u Ukrajini, dok je gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panian naveo da su obnovili zgrade i postavili solare, dizalice topline te geotermalne sustave. Gradonačelnik Ludbrega Dubravko Bilić je istaknuo da je taj grad mali, ali je dio većeg sustava, a cilj je očuvanje industrije uz rast cijena energije. Ogulinski gradonačelnik Dalibor Domitrović naglasio je smanjenje svih režija, uključujući i vode, ugradnjom solarnih panela.

Đino Zmijarević iz Hrvatskih voda je istaknuo da zahvaljujući EU projektu danas znamo za svaku kap vode koja se ispumpa u RH u svakom trenutku, dok je Miroslav Kovačić iz Vodovoda Zagreb upozorio da HEP ne vidi interes u dijeljenju električne energije među individualnim proizvođačima. Bruno Ister iz Vrkoma je rekao da ta tvrtka jedno solarno postrojenje, dok ih je pet u pripremi, planira se i bioplinska elektrana. Aleksandar Halavanje iz FZOEU dodao da je Varkom prvi potpisao pet ugovora za nova postrojenja, dok još 29 prijava prolazi proces.

U srijedu su na programu paneli o pohrani energije, tehnologiji fotonapona, energetici u rukama građana, izgradnji i sigurnosti solarnih postrojenja, prezentacije sponzora, STEM edukacija za djecu i mlade (MUZZA), Formula Student, Green Fair Space Challenge, networking i QA panel.

U četvrtak slijede predavanje sveučilišnog profesora Gorana Krajčije s FSB-a o mogućnosti Hrvatske kao 100% obnovljive do 2030., paneli o sigurnoj tranziciji, agrosolarima i akvasolarima, poticaji za e-mobilnost, razvoj EV infrastrukture, diskusija o EV, hibridnim i fosilnim vozilima, globalnim baterijskim trendovima te hackaton i STEM radionice za mlade.

