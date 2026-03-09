Alkaloid iz Skopja vrijedi više od pola milijarde eura. Ovo su im poslovni rezultati

Makedonska farmaceutska tvrtka Alkaloid objavila je svoje rezultate za 2025. godinu. Ukupna konsolidirana prodaja tvtke iznosila je 339,3 milijuna eura, što predstavlja rast od 10 posto. Konsolidirana neto dobit iznosila je 29,2 milijuna eura, a rast EBITDA iznosio je 20 posto. Investicije su iznosile 18 milijuna eura.

Konsolidirana prodaja Alkaloida ostvarena na domaćem tržištu povećana je za 20 posto u usporedbi s prošlom godinom. Od ukupne konsolidirane prodaje 35 posto ostvareno je u Sjevernoj Makedoniji, dok je 65 posto ostvareno na stranim tržištima. Gledano po regijama, u zemljama Jugoistočne Europe ostvareno je 27 posto, u zemljama Istočne Europe ostvareno je 19 posto, a u zemljama Zapadne Europe (EU i EFTA) ostvareno je 18 posto, dok je na ostalim tržištima ostvaren 1 posto od ukupne konsolidirane prodaje.

Prodaja na izvoznim tržištima učetverostručila se u Švedskoj i Austriji, utrostručila u Nizozemskoj i udvostručila u Južnoj Africi i Kazahstanu. Rast bilježe i Finskoj (53%), Irskoj (35%), Portugalu (32%), Grčkoj (23%), Armeniji (22%), Poljskoj (18%), Njemačkoj (14%) i drugim tržištima.

Najveća prodaja od antibiotika, slijede OTC pripravci

Gledano prema skupinama proizvoda, u strukturi ukupne konsolidirane prodaje najveći udio imali su proizvodi iz segmenta farmacije, i to 91 posto, dok segment kemije, kozmetike i biljarstva sudjeluje s devet posto. Najveći udio od ljekova imaju antibiotici s 23 posto, OTC pripravci s 18 posto, neurološki pripravci s 12 posto te kardiološki pripravci s 11 posto od ukupne konsolidirane prodaje. Ukupne investicije u osnovna sredstva u razdoblju siječanj – prosinac 2025. godine iznose 18 milijuna eura. Konsolidirana dobit prije financijskih troškova, poreza i amortizacije (EBITDA) iznosi 58,4 milijuna eura i bilježi rast od 20 posto, dok konsolidirana neto dobit iznosi 29,2 milijuna eura i povećana je za sedam posto.

Grupacija Alkaloid broji 3.018 zaposlenih, od kojih je 2.234 u Sjevernoj Makedoniji, a 784 su zaposleni u kapitalno povezanim društvima u inozemstvu. Cijena dionice Alkaloid Skoplje na službenom tržištu Makedonske burze za vrijednosne papire tijekom prošle godine kretala se od 390 do 506 eura za jednu dionicu. U prosjeku, to je rast od 22,8 posto u usporedbi s prosječnom cijenom dionice u istom razdoblju 2024. godine. Na dan 31.12.2025. godine tržišna kapitalizacija kompanije iznosila je 582 milijuna eura.

Dana 1. travnja 2025. godine na Skupštini dioničara Alkaloida usvojena je Odluka o isplati dividende za 2024. godinu u iznosu od 10,2 eura bruto odnosno 9,2 eura neto po dionici, što je u odnosu na isplaćenu dividendu po dionici za prethodnu godinu više za 16,67 posto. Za isplatu dividende i osobnog poreza na dohodak kompanija je izdvojila oko 14,66 milijuna eura.

Menadžment Alkaloida očekuje da će u 2025. godini nastaviti put kontinuiranog rasta temeljenog namogućnostima iz tekućih investicija u nove proizvodne kapacitete i opremu te ulaganjima u razvojno-istraživačke projekte, na taj način stvarajući konkurentan portfelj i mogućnosti za širenje tržišta. Za ostvarivanje tih ciljeva nastavit će se i s novim zapošljavanjima u zemlji, ali i na stranim tržištima, uz kontinuirana ulaganja u podizanje i usavršavanje razine znanja i vještina zaposlenika te u razvoj talenata.