American Express za 700 milijuna dolara preuzima Tripadvisorovu platformu za rezervacije restorana

Preuzimanjem TheForka American Express širi mrežu restorana dostupnih za rezervaciju na 75.000 lokacija te dodatno jača poslovanje u segmentu gastronomije i putovanja.

American Express objavio je u ponedjeljak da će preuzeti platformu za rezervaciju restorana TheFork od Tripadvisora u gotovinskoj transakciji vrijednoj 700 milijuna dolara. Vijest je potaknula rast dionice Tripadvisora od 14 posto u predtrgovanju.

Akvizicija dolazi u trenutku kada se Tripadvisor nastoji fokusirati na ključne dijelove poslovanja nakon višegodišnje borbe s posljedicama pandemije i rastućom konkurencijom tvrtki poput Bookinga i Airbnba.

Za American Express riječ je o još jednom koraku u strategiji povezivanja financijskih usluga s iskustvima koja korisnici svakodnevno koriste. Kompanija je posljednjih godina već preuzela platforme Resy i Tock, a kupnjom TheForka dodatno će proširiti svoju mrežu restorana dostupnih za rezervaciju na ukupno 75.000 lokacija.

“Restorani su jedan od najvažnijih načina na koji se korisnici povezuju s našim brendom”, izjavio je Rafa Marquez, predsjednik međunarodnih kartičnih usluga u American Expressu.

TheFork je jedna od vodećih europskih platformi za rezervacije i upravljanje restoranima te povezuje milijune korisnika s više od 50.000 restorana u 11 europskih zemalja. U poslovnoj godini zaključenoj krajem ožujka ostvario je prihod od 232 milijuna dolara, što predstavlja rast od 25 posto u odnosu na prethodnu godinu, piše Reuters.

Očekuje se da će transakcija biti zaključena prije kraja 2026. godine, a TheFork će nastaviti poslovati pod postojećim vodstvom.