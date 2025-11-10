Trgovci pred velikom pobjedom: Dvije najveće kartičarske kuće morat će smanjiti naknade

U tijeku su pregovori prema kojima bi se naknade za obradu plaćanja, koje trenutačno iznose između 2 i 2,5 posto po transakciji, tijekom nekoliko godina trebale prosječno smanjiti za oko desetinu postotnog boda.

Američke tvrtke za kartično plaćanje Visa i Mastercard približavaju se nagodbi s trgovcima kojom bi se smanjile naknade koje trgovine plaćaju za obradu transakcija te im omogućilo veće ovlasti za odbijanje određenih kreditnih kartica, izvijestio je Wall Street Journal, pozivajući se na izvore upoznate s dogovorom.

Prema navodima lista, Visa i Mastercard smanjile bi naknade za obradu plaćanja (tzv. interchange fees), koje se obično kreću između 2 i 2,5 posto po transakciji, u prosjeku za oko desetinu postotnog boda tijekom nekoliko godina. Tvrtke bi također ublažile pravila koja trenutačno obvezuju trgovce da, ako prihvaćaju jednu vrstu kreditnih kartica iz određene mreže, moraju prihvatiti sve vrste kartica te mreže.

Dogovor, koji bi uskoro trebao biti postignut, podijelio bi prihvaćanje kreditnih kartica u nekoliko kategorija – poput kartica s nagradama, bez nagrada i poslovnih kartica, navodi Wall Street Journal.

Nagodba bi trebala okončati pravnu bitku koja traje još od 2005. godine. Prošle godine ove globalne tvrtke za platne tehnologije pristale su na nagodbu procijenjenu na oko 30 milijardi dolara, kojom su ograničene naknade koje trgovci plaćaju za kartične transakcije. Tim dogovorom tvrtke su pristale smanjiti naknade za najmanje 0,04 postotna boda tijekom tri godine i zadržati prosječnu stopu sedam baznih bodova ispod trenutačne razine u razdoblju od pet godina. Visa i Mastercard negirale su bilo kakvu odgovornost unatoč dogovoru o nagodbi.

Trgovci već dugo optužuju Visa i Mastercard za naplatu previsokih naknada za obradu kartičnih plaćanja (tzv. swipe fees ili interchange fees) te za onemogućavanje trgovcima da potrošače usmjeravaju prema jeftinijim oblicima plaćanja kroz tzv. anti-steering pravila.

Prema navodima Wall Street Journala, nova nagodba o kojoj se trenutačno pregovara uključivala bi i pitanje dodatnih naknada (surcharging).