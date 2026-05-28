Analitičari upozoravaju: Srebro je precijenjeno i sve bliže velikom padu. Evo što stoji iza toga

Nakon eksplozivnog rasta zlata i srebra prošle godine, analitičari upozoravaju da bi se putanje dvaju plemenitih metala ove godine mogle razdvojiti, pri čemu srebro sve više ulazi u zonu ozbiljne precijenjenosti.

Eksplozivan rast cijene srebra tijekom 2025. godine počinje pokazivati i svoju tamniju stranu: industrijski kupci povlače se s tržišta, analitičari upozoravaju na pad potražnje, a sve više investicijskih kuća procjenjuje da je postao preskup.

Srebro je prošle godine skočilo oko 140 posto, potaknuto kombinacijom investicijske euforije, geopolitičkih napetosti i snažne potražnje iz AI i energetske industrije. Za razliku od zlata, koje velik dio vrijednosti crpi iz statusa sigurnog utočišta i kupnje središnjih banaka, srebro ima puno širu industrijsku primjenu, od elektronike i automobila do solarnih panela i podatkovnih centara.

Upravo zato analitičari upozoravaju da je srebro znatno osjetljivije na realnu ekonomiju.

Potražnja slabi

UBS u analizi objavljenoj 22. svibnja navodi da su visoke cijene već počele smanjivati potražnju među industrijskim kupcima. Banka upozorava kako bi “erozija potražnje mogla potrajati sve dok cijene ostanu na sadašnjim razinama”.

Za razliku od zlata, srebro nema podršku središnjih banaka ni status strateške rezerve, zbog čega je više izloženo promjenama investitorskog sentimenta i industrijske potražnje. UBS zato smatra da omjer potencijalnog prinosa i rizika više nije atraktivan za ulagače.

Volatilnost tržišta najbolje ilustrira ovogodišnji vrhunac: srebro je 28. siječnja probilo razinu od 120 dolara po unci, nakon čega je u samo jednom danu palo gotovo 30 posto. Cijena se kasnije djelomično oporavila, ali je i dalje daleko ispod razina dosegnutih prije eskalacije sukoba s Iranom.

Tijekom svibnja srebro se ponovno približilo 87 dolara po unci, no novi val rasprodaje vratio je cijenu u raspon između 75 i 78 dolara. Posljednje trgovanje zaključeno je oko 72 dolara po unci.

Povećanje kamatnih stopa

Sličan oprez dijeli i HSBC, koji srebro naziva “fundamentalno precijenjenim”. Analitičari banke smatraju da bi srebro moglo početi zaostajati za zlatom, čak i u scenariju daljnjeg rasta cijene zlata.

Dodatni pritisak na tržište mogla bi stvoriti i monetarna politika. Analitičari Macquarieja očekuju da će američki Fed ponovno podizati kamatne stope tijekom prve polovice 2027. godine, što bi dodatno smanjilo privlačnost plemenitih metala.

Iako kratkoročna volatilnost ostaje povezana s geopolitičkim rizicima i krizom na Bliskom istoku, sve više analitičara smatra da je srebro ušlo u fazu u kojoj visoka cijena počinje sama sebi stvarati problem: kupci jednostavno odustaju, piše CNBC.