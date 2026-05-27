Ante Žigman je novi guverner Hrvatske narodne banke

Dosadašnji predsjednik Hanfe naslijedit će Borisa Vujčića na čelu HNB-a nakon gotovo desetljeća provedenog u vrhu domaćih i europskih financijskih institucija.

Ante Žigman, dosadašnji predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e, bit će novi guverner Hrvatske narodne banke, dogovoreno je na sastanku parlamentarne većine, dan nakon što je Sabor razriješio dosadašnjeg guvernera Borisa Vujčića.

Informaciju o tome potvrdio je ministar financija Tomislav Ćorić.

Žigman trenutno obnaša funkciju predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa), gdje se nalazi od 2018. godine. Hanfa nadzire cjelokupni nebankarski financijski sektor, uključujući tržište kapitala, osiguranje, investicijske i mirovinske fondove te pružatelje usluga virtualne imovine.

Tijekom karijere Žigman je obnašao niz visokih funkcija u financijskom sustavu i državnoj upravi. Bio je pomoćnik ministra financija za makroekonomske analize i planiranje, državni tajnik u Ministarstvu financija te potpredsjednik Povjerenstva za fiskalnu politiku Hrvatskog sabora. Dio karijere proveo je i u Hrvatskoj narodnoj banci, iz koje je i otišao na čelo Hanfe.

Na europskoj razini član je više ključnih regulatornih tijela, uključujući Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) te Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA), čijim je članom Upravnog odbora postao 2025. godine.

Žigman je doktor ekonomskih znanosti i autor brojnih stručnih i znanstvenih radova iz područja fiskalne politike i financija.