Bosqar Invest alocirao ulagateljima 5,88 milijuna dionica 

Bosqar Invest izvijestio je u utorak da je alocirao ulagateljima 5,88 milijuna novih dionica, za koje su uplatili 150 milijuna eura, ocijenivši i da je riječ o dosad najvećoj sekundarnoj ponudi dionica na hrvatskom tržištu kapitala.

Tijekom razdoblja ponude, od 1. do 15. lipnja, ulagatelji su upisali ukupno 6.979.765 novih dionica, u iznosu od 177,99 milijuna eura.

Budući da je odlukom o povećanju temeljnog kapitala određeno izdavanje do najviše 5,89 milijuna novih dionica, ciljani iznos izdanja je 150 milijuna eura a konačna cijena 25,50 eura po novoj dionici, Bosqar je ulagateljima koji su upisali nove dionice alocirao 5,88 milijuna novih dionica, za koje je pravodobno uplaćeno ukupno 149.999.976 eura.

Nove dionice je upisalo 5.453 malih ulagatelja te 26 kvalificiranih ulagatelja, stoji u objavi o konačnim rezultatima provedene sekundarne javne ponude (SPO) novih dionica.

Uprava Bosqara, uz suglasnost Nadzornog odbora, u utorak je utvrdila i da je temeljni kapital društva povećan sa 15,64 na 23,45 milijuna eura ili za 7,81 milijun eura.

“Jako smo zadovoljni ishodom SPO-a. Ovom ponudom dionica ispisali smo povijest hrvatskog tržišta kapitala realizacijom najveće dokapitalizacije u Republici Hrvatskoj do sada”, istaknuo je predsjednik Uprave Bosqara Darko Horvat.

Uvrštenje novih dionica na Zagrebačku burzu očekuje se početkom srpnja.