Britanski milijader ispisao povijest hedge fondova: njegov TCI ostvario najveću godišnju zaradu ikad

Dvadeset vodećih svjetskih menadžera hedge fondova u iznimno uspješnoj 2025. donijelo je ulagačima ukupno 116 milijardi dolara, a najuspješniji među njima bio je londonski investitor Chris Hohn.

Većina najboljih svjetskih hedge fondova oslanja se na napredne kvantitativne modele i snažne investicijske timove koji pokrivaju više klasa imovine, no u još jednoj iznimnoj godini klasičnog ulaganja u dionice nitko nije ostvario bolje rezultate od britanskog milijardera Chrisa Hohna. Njegova tvrtka TCI Fund Management prošle je godine ulagačima donijela procijenjenih 18,9 milijardi dolara neto dobiti, što je najveći jednogodišnji dobitak u povijesti hedge fondova, prema godišnjem izvješću banke Edmond de Rothschild, koja rangira 20 najboljih hedge fondova na svijetu.

Fond sa sjedištem u Londonu, koji upravlja imovinom vrijednom 77 milijardi dolara, u posljednje je tri godine ostvario ukupno 40 milijardi dolara dobiti zahvaljujući snažnom rastu tržišta dionica te je prošle godine zabilježio neto povrat od 27 posto. Forbes sada procjenjuje da Hohnovo osobno bogatstvo iznosi 11,8 milijardi dolara, u odnosu na 9,2 milijarde dolara godinu ranije.

GE Aerospace prva perjanica

TCI ima vrlo koncentriran portfelj koji se sastoji od tek nekolicine dionica – prema posljednjoj tromjesečnoj prijavi američkoj regulatornoj agenciji SEC, fond je držao 52,7 milijardi dolara raspoređenih u devet američkih burzovno uvrštenih kompanija, uključujući GE Aerospace, Microsoft, Visu, Moody’s i S&P Global. GE Aerospace, ključna nasljednica General Electrica nakon izdvajanja zdravstvenog i energetskog poslovanja 2022., činila je najveću pojedinačnu stavku u TCI-jevu portfelju krajem rujna, procijenjenu na 14,2 milijarde dolara. Dionica te kompanije porasla je 85 posto tijekom 2025. godine. TCI je također ulagač u europske zrakoplovne kompanije Airbus i Safran, čije su dionice prošle godine porasle za više od 40 posto.

U najnovijem godišnjem izvješću zaključno s 31. ožujka 2025. navodi se da je TCI isplatio dividendu od 82 milijuna dolara matičnoj tvrtki pod Hohnovom kontrolom za prethodnu godinu te donirao 797 milijuna dolara u humanitarne svrhe, uključujući 637 milijuna dolara Zakladi The Children’s Investment Fund Foundation. Ta je zaklada i dala ime hedge fondu, a osnovao ju je i vodi upravo Hohn, s fokusom na klimatske projekte, zdravlje djece i reproduktivna prava.

S ukupno 68,4 milijarde dolara neto dobiti od osnutka 2004. godine, TCI se ove godine popeo na peto mjesto Edmond de Rothschildove ljestvice, koja se objavljuje svake godine od 2010. godine. Rang-listu izrađuje Rick Sopher, viši savjetnik u Edmond de Rothschildu i bivši predsjednik LCH Investmentsa, podružnice te banke koja je bila najstariji fond fondova na svijetu. LCH je od osnutka 1969. godine do zatvaranja prošle godine ostvarivao prosječan godišnji povrat od 10 posto.

Sopherovo istraživanje pokazuje da je 20 najboljih upravitelja hedge fondova zajedno prošle godine ostvarilo 115,8 milijardi dolara dobiti, što je dio rekordnih 543 milijarde dolara ukupne dobiti za cijelu industriju hedge fondova.

Tko su najveći dobitnici

“Kombinacija rekordno visoke imovine pod upravljanjem, snažnih tržišta dionica i obveznica te značajnih prilika za makro trgovanje pridonijela je ovako snažnim rezultatima”, rekao je Sopher u priopćenju za javnost. Citadel Kena Griffina ostaje najprofitabilniji hedge fond svih vremena prema toj listi, dodavši prošle godine još 7,4 milijarde dolara dobiti, čime je ukupna dobit od osnutka 1990. narasla na 90,4 milijarde dolara. Njegov glavni fond Wellington prošle je godine ostvario neto povrat od 10,2 posto, što je bio najslabiji rezultat od 2018. godine, i zaostajao je za povratom indeksa HFRI Fund Weighted Composite od 12,6 posto, koji predstavlja prosjek industrije hedge fondova, kao i za povratom indeksa S&P 500 od 17,9 posto za pasivne ulagače u dionice. Unatoč tome, Citadel se i dalje može pohvaliti prosječnim godišnjim neto povratom od 19,2 posto od 1990. godine, što nadmašuje S&P 500 za više od osam postotnih bodova.

D.E. Shaw i Bridgewater, dva najveća dobitnika 2025. godine nakon TCI-ja, zauzimaju drugo i treće mjesto na ljestvici svih vremena. Bridgewaterov glavni fond Pure Alpha ostvario je impresivan povrat od 34 posto u 2025. godini, čime je tvrtki donio procijenjenih 15,6 milijardi dolara dobiti. Nakon što se osnivač Ray Dalio u potpunosti povukao i napustio upravni odbor, Bridgewater sada vodi glavni izvršni direktor Nir Bar Dea, uz suglavne investicijske direktore Boba Princea, Grega Jensena i Karen Karniol-Tambour. D.E. Shaw je prošle godine zabilježio povrat od 18,5 posto u svom višestrategijskom fondu Composite i 28,2 posto u makro-fokusu Oculus, ostvarivši procijenjenih 12,7 milijardi dolara investicijske dobiti.

Industrija se dobro drži

Zajedno, 20 vodećih hedge fondova ostvarilo je ukupno 970 milijardi dolara dobiti od osnutka, što ovu listu čini iznimno teško dostižnom za mlađe fondove bez dugogodišnjeg investicijskog rezultata. Isti fondovi koji su bili na listi prošle godine našli su se i na ovogodišnjoj, pri čemu nijedan nije promijenio poziciju za više od dva mjesta. Svih 20 fondova osnovano je prije 2005. godine, a TCI je jedini među prvih 15 koji je osnovan nakon 2000. godine.

To ipak ne znači da ova tradicionalna industrija izlazi iz mode, iako i dalje zaostaje za snažnim rastom tržišta dionica. Podaci tvrtke Hedge Fund Research pokazuju da su hedge fondovi diljem svijeta u prva tri tromjesečja 2025. godine privukli 71 milijardu dolara novih ulaganja, što je najviša razina u posljednjih 11 godina, te su ukupnu imovinu pod upravljanjem povećali na 4,98 bilijuna dolara. Ti rezultati dolaze u trenutku kada su druge alternativne klase imovine, poput private equityja, imale poteškoća u prikupljanju svježeg kapitala. U okruženju u kojem su ulagači u dionice sve zabrinutiji zbog iznimno visokih valuacija, hedge fondovi će se ubuduće mjeriti prema tome koliko zaštite mogu pružiti kada tržišna glazba jednom prestane svirati.

Hank Tucker, novinar Forbesa