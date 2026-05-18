Buffettov Berkshire Hathaway presložio portfelj – evo koje dionice je kupovao, a kojih se rješavao

Konglomerat Warrena Buffetta ponovno se vratio aviokompanijama kupnjom 2,6 milijardi dolara vrijednog udjela u Delti, dok su među prodanim dionicama završili Amazon, Mastercard i Visa.

Berkshire Hathaway restrukturiranje svog investicijskog portfelja poguralo je pojedine dionice u ponedjeljak, dok su investitori analizirali najnovije kupnje i prodaje koje je kompanija otkrila u kvartalnim regulatornim izvješćima.

Konglomerat iz Omahe objavio je u petak pregled vlasničkih udjela na kraju kvartala, pruživši jedan od prvih uvida u portfelj pod vodstvom novog izvršnog direktora Grega Abela, koji je početkom godine preuzeo kompaniju od legendarnog investitora Warrena Buffetta.

Jedan od najvećih poteza iz najnovije prijave bila je velika nova investicija u Delta Air Lines. Berkshire je kupio 39,8 milijuna dionica aviokompanije, vrijednih 2,6 milijardi dolara na kraju ožujka, čime je Delta postala 14. najveći Berkshireov udjel. Dionice Delte porasle su 2,5 posto u pretprodajnom trgovanju.

Kupnja Delte označila je povratak Berkshirea u zrakoplovnu industriju. Buffett je prije šest godina iznenadio tržište kada je potpuno izašao iz američkog aviokompanijskog sektora, prodavši udjele vrijedne više od četiri milijarde dolara u Unitedu, American Airlinesu, Southwestu i Delti.

Buffett je tada tvrdio da je pandemija trajno promijenila navike potrošača i potražnju za putovanjima.

Otvaranje novih pozicija

Berkshire je tijekom prošlog kvartala prvi put investirao i u Macy’s. Dionice trgovačkog lanca skočile su gotovo četiri posto u pretprodajnom trgovanju nakon što je objavljeno da je Berkshire kupio novi udjel vrijedan oko 55 milijuna dolara na kraju prvog kvartala.

Budući da je riječ o relativno maloj investiciji za Berkshire, mnogi analitičari smatraju da ju je vjerojatno realizirao Ted Weschler, jedan od investicijskih menadžera kompanije koji upravlja s oko šest posto portfelja dionica, piše CNBC.

Istodobno je Berkshire značajno povećao svoj relativno novi udjel u Alphabetu, čime je Googleova matična kompanija postala sedma najveća investicija konglomerata. S druge strane, Berkshire je smanjio svoj udjel u Chevronu, koji je i dalje među najvećim pozicijama kompanije.

Berkshire je prošlog kvartala prodao i velik broj drugih dionica, vjerojatno kao dio procesa zatvaranja pozicija povezanih s Toddom Combsom, koji je krajem 2025. napustio kompaniju i pridružio se JPMorganu.Combsa je osobno angažirao Buffett kako bi zajedno s Weschlerom upravljao Berkshireovim dioničkim portfeljem.

Značajnije prodaje

Među značajnijim prodajama bile su dionice Mastercarda i Vise, dvije rane Combsove investicije povezane s njegovim bivšim hedge fondom, kao i potpuni izlazak iz Amazona, koji se također smatrao njegovom investicijom.

Berkshire je dodatno prodao i udjele u UnitedHealth Groupu, Aonu, Pool Corporationu, Domino’s Pizzi i Charter Communicationsu. Abel, koji je ranije ovog mjeseca bio glavna figura na godišnjoj skupštini Berkshirea, rekao je da se i dalje redovito konzultira s 95-godišnjim Buffettom oko investicijskih odluka.

“On je svaki dan u uredu, tako da razgovaramo svakodnevno kada sam u Omahi, a stalno smo u kontaktu”, rekao je Abel u ožujku.

“Ako putujem, kao jučer, često se čujemo kako bismo razgovarali o tome što on vidi, što čuje i kakav je moj osjećaj. Ako nije svaki dan, onda svakih nekoliko dana sigurno jest.”