Cijena srebra oborila sve rekorde. Koji je razlog njezinog rasta?

Cijena srebra prošlog tjedna doživjela je povijesni vrhunac. Iz Centra zlata analizirali su stanje na tržištu i pojasnili uzroke raste. Objasnili su zbog čega se u dužem roku očekuje daljnji rast.

Cijena srebra u petak je dosegla povijesni vrhunac od 79 američkih dolara po unci, skočivši za preko 10 posto u samo jednom danu – ističu iz Centra zlata. Cijena je potom u ponedjeljak doživjela korekciju, no trenutno se još uvijek kreće na relativno visokim razinama. Mnogi se pitaju: što stoji iza ovakve volatilnost na tržištu srebra?

Među dobro informiranim krugovima pojavile glasine da je nepoznati trgovac investicijskim zlatom i drugim plemenitim metalima morao namiriti svoje brokerske račune. Veliki izazov im je predstavljala činjenica da su prodavali short pozicije za srebro bez posuđivanja ili osiguravanja posjeda samog srebra, što je praksa poznata i pod naziv “naked short-selling”. U short pozicijama, trgovac vjeruje da će doći do pada cijene imovine, ali to se sa srebrom nije dogodilo. Taj, javnosti i dalje nepoznati trgovac, morao je likvidirati pozicije i bilježiti ogromne gubitke.

I dok su ostali trgovci promatrali što će se dogoditi s cijenom srebra, odigrala se još jedna šahovska partija. Samo osam minuta prije zatvaranja trgovanja u petak, netko je kupio čak 429 milijuna dolara vrijedne opcije za Amplify Junior Silver Miners ETF ($SILJ) u vjeri da će njihova vrijednost skočiti do polovice siječnja 2026. godine. Vrijednost čitavog ETF-a je oko 2,67 milijardi dolara.

Manji trgovci i zainteresirana javnost tek trebaju vidjeti je li se netko spašavao od potencijalnog bankrota i vjerojatno nezabilježenog udara na globalno tržište srebra. Kako je to jedan analitičar opisao, tržište srebra je trenutačno izvan kontrole tradicionalnih mehanizama upravljanja. Zašto je COMEX, kao najznačajnija svjetska burza plemenitim metalima, toliko puta u tako kratkom roku svojim potezima pokušavao spasiti one koji su se kladili na pad cijene srebra?

Što je dovelo do eksplozije cijene srebra i povijesnog rekorda?

Činjenica je da se na tržištu srebra trenutno odvija savršena oluja jer se financijsko mešetarenje tj. trgovanje “na papiru” (u digitalnom obliku) sudarilo sa stvarnošću nedostatka fizičkog metala. Burzovni trgovatelji i banke prodaju “papirnato” srebro odnosno futures ugovore na buduću isporuku srebra (ugovori koji daju pravo isporuke, no ne i vlasništva), kladeći se na pad cijene. No, kada dođe vrijeme isporuke, potrebno je nabaviti pravo fizičko srebro i isporučiti ga kupcu tog ugovora.

Budući da srebra nema dovoljno, ono se panično kupuje po bilo kojoj cijeni, kako bi se izbjegli penali na neispunjavanje ugovora o isporuci, a to gura cijenu srebra prema gore. Problem je što za svaku uncu stvarnog srebra u sefovima, postoji 300 unci prodanih na ugovore. Ako samo mali broj vlasnika “papira” dočeka stvarnu isporuku, sustav puca po šavovima jer postoji nedostatak fizičkog srebra. Drugim riječima, “papir” je izgorio.

Upravo je iz tog razloga Kina nedavno najavila izvozna ograničenja kako bi osigurala zalihe prije nego što tržištu ponestane srebra. Istovremeno, proizvođači se boje da će ostati bez sirovina pa kupuju sve što im dolazi pod ruku – situacija na koju se nedavno osvrnuo Elon Musk rekavši “Ovo nije dobro – srebro je potrebno u mnogim industrijskim procesima.”

U petak je oko 41,000 call opcija čekalo da cijena srebra dosegne razinu od $75. CME odnosno COMEX je strahovao da će se za te ugovore zahtijevati isporuke, a strah je proizlazio iz toga što obujam isporuka za ove ugovore nadilazi 200 milijuna unci, dok COMEX kod sebe ima tek 24.8 milijuna unci srebra. Cijena bi u ovakvim okolnostima mogla probiti $100 po unci, što je COMEX htio izbjeći. No, ako je potražnja osam puta veća od stvarne ponude, to ne znači samo rast cijene – to je de facto slom tržišta.

Alarm u COMEX-u: “nuklearna opcija” za zaustavljanje uspona srebra

Ipak, nakon rekordnog rasta u petak, tržište srebra suočilo se s korekcijom u ponedjeljak, 29. prosinca 2025. Američki špekulanti uzeli su “profit” nakon rekordno visoke cijene, no to nije jedini uzrok koji je doveo do masovne prodaje pozicija.

CME (Chicago Mercantile Exchange) odnosno COMEX je podigao margine na ugovore za srebro na 25,000 dolara, što je drugo povećanje ovaj mjesec (s ranijih 20,000 dolara). To je prisililo slabije kapitalizirane trgovce koji nisu mogli pokriti povećanje margine na svoje ugovore da likvidiraju vlastite pozicije odnosno da prodaju ugovore na srebro. Drugim riječima, tržište srebra i mali ulagači našli su se pred “financijskom giljotinom”.

Istovremeno, ograničenja na količinsko držanje pozicija odnosno ugovora također su postrožena, što znači da i neki veliki investitori bili prisiljeni smanjiti broj svojih pozicija odnosno prodati ugovore na srebro. Takva masovna prodaja uvelike je pridonijela korekciji cijene.

Represija strategijom “srebrnog četvrtka”

Braća Nelson, William i Lamar Hunt sedamdesetih godina prošlog stoljeća pokušali su preuzeti tržište srebra, kupujući ga po tadašnjoj cijeni od $2 po unci. Iako su uspjeli preuzeti veliki dio tržišta i prenijeti srebro u švicarske sefove, pritom dižući cijenu do $50 po unci, COMEX je odlučio zaustaviti njihovu operaciju. COMEX je nastupio sa velikim marginama koje braća Hunt nisu mogli financirati, budući da su za svoju kupnju koristili posuđeni novac. Cijena srebra se tada vrlo brzo stabilizirala – događaja koji se naziva “srebrni četvrtak”.

Cijena srebra 2011. godine ponovno je narasla blizu $50 po unci, no CME je opet digao margine, čak pet puta u deset dana, spustivši cijenu za 30% unutar nekoliko tjedana. Određeni analitičari smatraju kako se slična situacija dogodila u ponedjeljak – tzv. strategija “srebrnog četvrtka”. Veliki “igrači” odlučili su ponovno srezati rast srebra iznad $75 po unci dizanjem margina kako srebro ne bi otišlo previsoko.

Kome odgovara pad cijene srebra?

Ponuda srebra godinama je u deficitu. Rudarska proizvodnja je slaba, a recikliranje sporo zbog dugoročne industrijske namjene. Srebro se dobiva kao nusprodukt ekstrakcije drugih metala jer direktno rudarenje nije isplativo u smislu jediničnog troška. Iz tog razloga nema planova za nove rudarske projekte koji bi bili fokusirani isključivo na srebro, što znači da bi nestašice mogle potrajati još najmanje deset do petnaest godina. Ukratko, rudnici su na izdisaju, a u posljednjih pet godina akumulirani deficit iznosio je blizu 25,000 tona.

Istovremeno velike kompanije poput, primjerice, Samsunga razvijaju nove tehnologiju u vidu električnih baterija za aute koje zahtijevaju velike količine srebra – do 1 kilograma po 100 kWh bateriji, što bi moglo rezultirati povećanjem globalne potražnje za srebrom za desetke tisuća tona u narednih deset godina i time znatno opteretiti već oslabljenu ponudu.

Drugim riječima, industrija će, prema mišljenju cijelog niza stručnjaka, iziskivati sve više srebra – bilo da se radi o električnim autima, solarnim panelima, mikročipovima, podatkovnim centrima, vojnom sektoru, svemirskoj tehnologiji i dr. Srebra će nedostajati, potražnja će rasti, a cijena u takvim okolnostima može samo eksplodirati. Prema određenim istraživanjima, trgovci i analitičari već sljedeće godine očekuju rast cijene srebra do $ 100 po unci.

Do 2030. mogli bismo svjedočiti i cijeni od 200 dolara po unci ili više, a Samsungove baterije mogle bi biti tek jedna od “smrtnih presuda” za ono što bismo mogli nazvati niskom cijenom srebra u ovom trenutku. Rast cijene srebra ne odgovara industrijskim igračima jer bi nabava srebra i proizvodnja cijelog niza tehnologija mogla postati iznimno skupa.

Zašto pokušaj rušenja srebra nije uspio i neće uspjeti u dugom roku

Rast potražnje za srebrom u posljednjih nekoliko mjeseci tržišni analitičari pripisuju kombinaciji nekoliko ključnih faktora: očekivanjima da će američki Fed sniziti kamatne stope u 2026., mogućem povratku visoke inflacije, povećanoj potražnji za sigurnom utočištima te rastućoj industrijskoj potražnji za srebrom.

Industrijska potražnja odnosi se i na utrku u razvoju umjetne inteligencije, tranziciju na obnovljive izvore energije, utrku u naoružanju, ali i proizvodnju elektroničkih uređaja općenito, jer ništa od toga nije zamislivo bez značajnih količina srebra koje dolaze na kapaljku zbog deficita ponude.

Ova “ludnica na tržištu” također je geopolitičkom nestabilnošću koja uključuje spomenuta ograničenja izvoza srebra iz Kine te mogućnost novih carina na uvoz kritičnih minerala u SAD. Cijene zlata i platine također su zabilježili rekordne razine, no srebro je s udjelom rasta od preko 167% u 2025., gledano u dolarima, postalo jedan od najatraktivnijih plemenitih metala.

Za kraju postavlja se pitanje – mogu li margine i “srebrni četvrtci” vječno držati čep na boci koja je pod tlakom i samo što ne pukne? Fizika kaže: ne – 100 dolara nije pitanje “ako”, već “kada”, dok je 200 dolara po unci matematička neminovnost u dužem roku. Privremena korekcija u ponedjeljak samo je “smirila” cijenu, no temeljni problem ostaje – nedostatak fizičkog srebra u kombinaciji sa rastućom investicijskom i industrijskom potražnjom.