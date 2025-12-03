Središnje banke pojačale kupnju zlata i u listopadu

Središnje banke diljem svijeta kupile su u listopadu neto oko 53 tone zlata, najviše od početka godine, pokazali su podaci udruge rudarskih kompanija WGC.

U listopadu su tako središnje banke na mjesečnoj razini uvećale kupnju za 36 posto, izračunali su u WGC‑u.

Tempo kupnji ipak je bio blaži nego u rujnu kada su bile nabavile 79 posto više zlata nego u prethodnom mjesecu.

Najaktivniji kupac bila je u listopadu poljska središnja banka, koja se vratila na tržište nakon petomjesečne pauze, i dodala rezervama 16 tona zlata. Time su povećali zalihe plemenitog metala na 531 tonu, odnosno 26 posto rezervi. Cilj im je povećati ga na 30 posto.

Slijedi brazilska središnja banka, koja je rezerve povećala drugi mjesec zaredom, i to za 16 tona, otprilike kao i u rujnu. Sada drže u trezorima 161 tonu zlata, čiji udio u ukupnim rezervama iznosi šest posto.

Među vodećim kupcima u listopadu WGC navodi i Uzbekistan, s kupljenih devet tona, Indoneziju, sa četiri tone, i Tursku, s tri tone.

Češka je pak u listopadu kupila dvije tone zlata, jednako kao u rujnu i kolovozu, i povećala ih je na 69 tona. Središnja banka puni rezerve već dvije i pol godine i namjerava do 2028. držati u trezorima 100 tona zlata.

Zalihe zlata u listopadu je smanjila samo ruska središnja banka, koja je prodala tri tone plemenitog metala. Ruske rezerve zlata tako su se spustile na 2.327 tona, prema izvješću WGC‑a.

U razdoblju od siječnja do listopada središnje banke kupile su neto 254 tone zlata, manje nego u prethodne tri godine, vjerojatno zbog viših cijena, nagađaju u WGC‑u.

Najveći je kupac i u razdoblju od siječnja do listopada bila poljska središnja banka, unatoč petomjesečnoj pauzi, s nabavljene 83 tone, dvostruko više od drugoplasirane kazahstanske središnje banke, navodi WGC.

Neto kupac zlata bila je i Srbija, s nabavljene nešto više od četiri tone, a središnja banka namjerava do 2030. gotovo udvostručiti zalihe zlata, sa sadašnje 52 tone na barem 100 tona, navodi WGC izjave predsjednika Aleksandra Vučića. Zlato je na kraju listopada činilo otprilike petinu ukupnih rezervi.

U listopadu Narodna banka Srbije povećala je rezerve za 464,2 kilograma kupovinom 37 zlatnih poluga od tvrtke Serbia Zijin Copper, stoji na bančinoj internetskoj stranici.

Povećanje zaliha signalizirali su i Madagaskar i Južna Koreja, navodi WGC, ali nisu precizirali vremenske rokove.

Prema anketi koju je WGC proveo ove godine, 95 posto ispitanika očekuje da će središnje banke povećavati rezerve zlata i u nadolazećoj godini.