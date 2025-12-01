Slabljenje dolara dodatno podiglo vrijednost zlata, istovremeno raste i vrijednost srebra

Cijena zlata u ponedjeljak je dostigla najvišu razinu u posljednjih šest tjedana, poduprta slabijim dolarom i izraženim oprezom na tržištima dionica, dok investitori sa sve većom pozornošću očekuju moguće smanjenje kamatnih stopa u Sjedinjenim Američkim Državama tijekom prosinca. Paralelno s tim, srebro je zasjalo u punom sjaju dostigavši rekordnu vrijednost, što je dodatno učvrstilo položaj plemenitih metala kao sigurnog utočišta u nestabilnim tržišnim uvjetima.

Spot cijena zlata porasla je za 0,2 posto i iznosila 4.240,54 dolara po unci, nakon što je nakratko dosegnula najvišu razinu od 21. listopada. Terminske cijene zlata za prosinačku isporuku ojačale su 0,5 posto i dosegnule 4.276,00 dolara. Istodobno, srebro je skočilo za 2 posto na 57,48 dolara, nakon što je probilo povijesni rekord vrijednosti i doseglo 57,86 dolara po unci.

Slabljenje američkog dolara spustilo ga je na najnižu razinu u dva tjedna, što je poskupjelo valutu, ali učinilo zlato pristupačnijim kupcima koji raspolažu drugim svjetskim valutama. Analitičar Kelvin Wong iz OANDA-e istaknuo je da su pad S&P futuresa i rasprodaja vodećih kriptovaluta stvorili povratnu spregu koja je dodatno ojačala interes za zlato kao sigurnu luku u trenucima neizvjesnosti i slabije likvidnosti na tržištu.

Tržišta dionica u Aziji bilježi pad, dok su kriptovalute pod snažnim pritiskom – Bitcoin je potonuo 3,6 posto na 87.881,82 dolara, dok je Ethereum oslabio 5 posto na 2.871,59 dolara. Očekivanja smanjenja kamatnih stopa dodatno su porasla nakon blagih izjava ključnih dužnosnika Federalnih rezervi i slabijih ekonomskih podataka iz SAD-a, a prema CME FedWatch modelu, tržište trenutačno procjenjuje čak 87 posto vjerojatnosti da će Fed ublažiti monetarnu politiku već ovog mjeseca.

Savjetnik Bijele kuće za ekonomiju Kevin Hassett, koji se smatra jednim od vodećih kandidata za funkciju predjednika Federalnih rezervi, izjavio je kako bi rado prihvatio tu poziciju ako ga predsjednik Donald Trump imenuje. Hassett se slaže s Trumpovim stavom da referentne kamatne stope trebaju biti niže.

Investitori sada s nestrpljenjem očekuju podatke o osnovnoj potrošnji građana (PCE), koji će biti objavljeni u petak, kako bi dobili jasniji uvid u naredne poteze Federalnih rezervi. Niže kamatne stope tradicionalno podižu potražnju za zlatom, jer ovaj metal ne donosi kamatni prinos, ali zato čuva vrijednost kapitala u nestabilnim ekonomskim ciklusima.

Kretanje cijena srebra prema vrhu analitičari prvenstveno povezuju s prošlotjednim problemima u trgovanju na CME tržištu, što je umanjilo likvidnost, ali i otvorilo priliku za nagli rast. Među ostalim plemenitim metalima, platina je skočila 1,3 posto na 1.694,70 dolara, dok je paladij porastao 2,1 posto i dosegnuo 1.482,45 dolara po unci.

Vedran Drljević, Forbes BiH

