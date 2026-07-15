Dionice IBM-a potonule su 25 % u najgorem danu u povijesti tvrtke. Evo zašto

IBM-ove dionice strmoglavile su se u utorak, zabilježivši najveći jednodnevni pad u 115-godišnjoj povijesti tvrtke, nakon što je izvršni direktor Arvind Krishna upozorio ulagače da je posljednje tromjesečje računalne kompanije bilo „gore od naših očekivanja”, uz priznanje da se tvrtka nije dovoljno brzo prilagodila rastućim troškovima čipova.

Dionice IBM-a pale su 25,2 % i zatvorile trgovanje na oko 217 dolara, nadmašivši čak i zloglasni „Crni ponedjeljak” 19. listopada 1987., kada su izgubile 23 % uslijed opće rasprodaje na tržištu.

Time je izbrisano oko 67 milijardi dolara tržišne vrijednosti IBM-a, pa je tržišna kapitalizacija tvrtke pala na nešto manje od 205 milijardi dolara.

Povijesni pad uslijedio je nakon Krishnaova pisma ulagačima objavljenog u utorak, u kojem je rezultate drugog tromjesečja opisao kao „razočaravajuće” te napisao:

„Ono što se dogodilo bilo je gore od naših očekivanja. Nismo se dovoljno brzo prilagodili niti reagirali.”

Krishna je objasnio da su korisnici promijenili svoje tehnološke proračune jer je snažna potražnja AI podatkovnih centara otežala nabavu poslužitelja, sustava za pohranu podataka i memorije. Dodao je da je IBM očekivao određene poremećaje u opskrbnom lancu, ali nije predvidio da će korisnici toliko velik dio ulaganja preusmjeriti sa softvera na kupnju AI hardvera.

Također je naveo da je izlazak Anthropicova modela Mythos usporio nekoliko velikih poslova jer su korisnici procjenjivali njegove moguće posljedice. Anthropic tvrdi da bi taj AI model mogao omogućiti hakerima otkrivanje sigurnosnih ranjivosti prije nego što ih same tvrtke uspiju identificirati.

Izjava Arvinda Krishne ulagačima IBM-a (u cijelosti)

“Kada smo u travnju s vama razgovarali o našim očekivanjima, naglasili smo da ćemo u drugom tromjesečju završiti lansiranje sustava z17. Budući da je riječ o najuspješnijem početku jednog mainframe programa u našoj povijesti, očekivali smo da će prihodi segmenta Infrastructure tijekom godine pasti za niski jednoznamenkasti postotak, počevši od ovog tromjesečja. Ono što se dogodilo bilo je gore od naših očekivanja, ponajprije zbog slabijih rezultata platforme Z i pripadajućeg softverskog ekosustava, osobito u području obrade transakcija. Tijekom posljednjih tjedana lipnja primijetili smo da su klijenti preusmjerili svoj kvartalni kapitalni proračun na kupnju poslužitelja, sustava za pohranu i memorije kako bi osigurali infrastrukturu čija je ponuda ograničena prije očekivanog rasta cijena. Ta je dinamika promijenila obrasce kupnje naših klijenata. Iako smo u svojim procjenama računali na određeni utjecaj poremećaja u opskrbnom lancu, nismo očekivali ovako velik opseg preraspodjele kapitalnih ulaganja. Osim toga, klijenti su tijekom tromjesečja bili zaokupljeni brzo razvijajućim sigurnosnim izazovima u cijeloj industriji. Takvi uvjeti zahtijevaju besprijekornu provedbu, a u ovom smo tromjesečju podbacili. Nismo se dovoljno brzo prilagodili niti reagirali, zbog čega velik broj značajnih poslova nije zaključen u rokovima koje smo očekivali, što je u najvećoj mjeri uzrokovalo naš podbačaj. To nisu izgovori, nego činjenice. Naš je posao pomoći klijentima da se snađu u razdobljima neizvjesnosti i pronađu put prema rastu poslovanja, bez obzira na okolnosti u vanjskom okruženju. Iako su rezultati drugog tromjesečja razočaravajući, u mnogim smo područjima ostvarili dobre rezultate, što dodatno potvrđuje naše povjerenje u portfelj proizvoda i strategiju.” IBM će financijske rezultate za drugo tromjesečje objaviti 22. srpnja. Analitičari s Wall Streeta, prema podacima FactSeta, očekuju da će tvrtka prijaviti kvartalne prihode od 17,2 milijarde dolara te zaradu po dionici od 2,93 dolara, što bi predstavljalo godišnji rast od svega 1,3 %, odnosno 3,5 %.

Šire ulaganje u AI infrastrukturu posljednjih je mjeseci poremetilo IBM-ovo poslovanje. U veljači su dionice tvrtke zabilježile najgori dnevni pad od 2000. godine nakon što je Anthropic predstavio AI alat za koji tvrdi da može pojednostavniti ažuriranje COBOL-a, desetljećima starog poslovnog programskog jezika koji je popularizirao upravo IBM i za koji tvrtka i dalje isporučuje sustave.

IBM pritom nije bio usamljen slučaj. Dionice brojnih globalnih softverskih kompanija također su snažno pale kako se na tržištu pojavljuje sve više AI alata, što je pojačalo zabrinutost da bi napredak umjetne inteligencije mogao automatizirati mnoge zadatke koje danas obavljaju upravo te tvrtke.

Ty Roush, novinar Forbesa (link na originalni članak)