Dižu PDV kako bi imali za plaće vojnika, stopa još uvijek niža nego u Hrvatskoj

Rusko ministarstvo financija predlaže povećanje stope PDV-a s 20 na 22 posto, a spominje se i mogućnost povećanja poreza u sektoru igara na sreću.

Rusko ministarstvo financija priopćilo je u srijedu da predlaže povećanje stope poreza na dodanu vrijednost (PDV) s 20 na 22 posto od 2026. godine kako bi se financirali vojni izdaci u, kako navodi, četvrtoj godini rata u Ukrajini, piše Reuters.

Ruski predsjednik Vladimir Putin prošlog je tjedna signalizirao da je otvoren za povećanje određenih poreza kako bi se zatvorile financijske rupe tijekom rata, podsjetivši da su Sjedinjene Države povećale poreze za bogatije građane tijekom Vijetnamskog i Korejskog rata. Ministarstvo financija, koje je navelo da će porezna povećanja biti “prvenstveno usmjerena na financiranje obrane i sigurnosti”, u priopćenju je dodalo kako predlaže i druge porezne izmjene, uključujući povećanja za poslovanje u sektoru igara na sreću.

“Strateški prioritet je osigurati financijsku potporu potrebama obrane i sigurnosti zemlje te socijalnu potporu obiteljima sudionika u specijalnoj vojnoj operaciji”, navodi se u priopćenju.

“Resursi predviđeni proračunom omogućit će opremanje oružanih snaga potrebnim oružjem i vojnom opremom, isplatu plaća vojnicima i potporu njihovim obiteljima te modernizaciju poduzeća obrambene industrije.”