Dobit Alibabe potonula 84 posto unatoč snažnom rastu AI-ja i cloud poslovanja

Kompanija ulaže milijarde u AI čipove, podatkovne centre i brzu dostavu, pokušavajući učvrstiti poziciju jednog od ključnih kineskih igrača u globalnoj AI utrci.

Alibaba je ponovno pokazala paradoks koji trenutačno definira kineski tehnološki sektor: golema ulaganja u umjetnu inteligenciju i infrastrukturu ubrzavaju rast, ali istodobno snažno pritišću profitabilnost.

Kineski tehnološki div objavio je u srijedu da mu je prilagođena dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITA) u tromjesečju zaključenom u ožujku pala čak 84 posto na godišnjoj razini, na 5,1 milijardu juana (610 milijuna dolara). Riječ je o pokazatelju koji prikazuje profitabilnost osnovnog poslovanja bez jednokratnih dobitaka i gubitaka.

Pad profitabilnosti ponajviše je posljedica agresivnih ulaganja kompanije u umjetnu inteligenciju, cloud infrastrukturu i tzv. instant trgovinu, segment koji kineskim kupcima omogućuje dostavu proizvoda unutar sat vremena i koji je postao novo bojno polje najvećih kineskih e-commerce kompanija.

Alibaba posljednjih godina ulaže milijarde u AI čipove, podatkovne centre i razvoj vlastitih modela umjetne inteligencije pod brendom Qwen, nastojeći se pozicionirati kao kineski odgovor na američke AI divove.

Investitori su oprezni

Ta strategija zasad daje rezultate u cloud poslovanju, koje se profiliralo kao jedan od najvažnijih pokretača rasta kompanije. Prihodi cloud segmenta u prvom tromjesečju porasli su 38 posto, na 41,6 milijardi juana (5 milijardi eura) što predstavlja ubrzanje u odnosu na prethodni kvartal. Prilagođena EBITA tog segmenta skočila je 57 posto.

Kompanija je objavila da su prihodi povezani s umjetnom inteligencijom dosegnuli devet milijardi juana, dok izvršni direktor Eddie Wu očekuje da će godišnji prihodi od AI modela i aplikacijskih usluga premašiti 30 milijardi juana (3,6 milijrdi eura) do kraja godine, piše CNBC.

“Naša strateška ulaganja nastavljaju se pretvarati u poslovni rast”, poručio je financijski direktor Toby Xu, ističući da prihodi od AI proizvoda već jedanaest uzastopnih kvartala rastu troznamenkastim stopama.

No investitori i dalje s oprezom gledaju na rast troškova. U kineskom segmentu e-trgovine prilagođena EBITA pala je 40 posto upravo zbog ulaganja u brzu dostavu i logistiku, premda je ukupni prihod tog poslovanja porastao šest posto. Prihodi od instant trgovine skočili su čak 57 posto.

Gledaju dugoročno

Alibaba pritom sve otvorenije pokušava igrati dugoročnu AI utakmicu. Kompanija tvrdi da joj vlastiti AI čipovi i cloud infrastruktura daju stratešku prednost u Kini, osobito u trenutku kada globalno raste potražnja za računalnim kapacitetima potrebnima za razvoj umjetne inteligencije.

“Jedini smo AI cloud pružatelj u Kini sposoban masovno isporučivati vlastite AI čipove”, rekao je Wu investitorima.

Alibaba umjetnu inteligenciju sada ubrzano uvodi u sve dijelove poslovanja. Ovoga tjedna kompanija je objavila da će u Taobaou, svojoj najvećoj platformi za internetsku trgovinu, pokrenuti AI asistenta za kupovinu temeljenog na modelu Qwen.

Za investitore ključno pitanje ostaje isto: koliko će dugo Alibaba moći opravdavati pad profitabilnosti tvrdnjom da gradi temelje kineske AI budućnosti.