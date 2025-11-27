Dok Slovenci blokiraju preuzimanje Ljubljanske burze, prava opasnost dolazi iz Grčke

Hrvoje Fajdetić prokomentirao je slovensko protivljenje Fininom preuzimanju Ljubljanske burze i istaknuo koji su stvarni izazovi za ovdašnje tržište kapitala. Jedan je i konkurencija – Euronextovo preuzimanje Atenske burze moglo bi to tržište kapitala učiniti liderom u jugoistočnoj Europi.

Financijski stručnjak Hrvoje Fajdetić prokomentirao je na Linkedinu situaciju nakon što je slovenski ATVP odbio Finin zahtjev za preuzimanje Ljubljanske burze. Kako Ljubljanska i Makedonska burza dolaze u paketu sa Zagrebačkom, s obzirom da je ona njihov vlasnik, nameće se i pitanje hoće li Fina zbog toga odustati od Zagrebačke.

No, Fajdetić smatra da nema smisla postavljati to pitanje. Napisao je da bi propitivanje smislenosti preuzimanja ZSE zbog slovenske odbijenice bila Oda nečinjenju.

Usporedba s narodnim obveznicama

Navodi kako se u početku ponude činilo da je, kao i kod porinuća narodnih obveznica, više oponenata kod nas.

Za Forbes Hrvatska dodao je kako su kod prvih “narodnih“ oponenti navodili da je kamata i previsoka i preniska u isti mah, a misli da i sad partikularni interesi glavinjaju tražeći mrlju. Smatra neobičnim da mrlju nalaze u Fini ali ne u malezijskim ili neznanim dioničarima sa offshore računa.

“Uz ohrabrujuće tonove iz Slovenije čak se činilo i kao njihovo poslovno lukavstvo da razvoj kapitalno intenzivne, a nisko profitabilne tržišne infrastrukture prepuste drugima. Kod nas je npr. SKDD u vlasništvu Fine, a u Sloveniji je privatno, i koliko shvaćam, nisu s time najsretniji. Toliko graje oko dionice koje donedavno nitko nije htio ni „štapom dirati“ pa ni slovenski ulagači!” – dalje navodi na Linkedinu Fajdetić.



Nastavlja kako bi većinsko vlasništvo svakako kataliziralo razvoj tržišta, ohrabrilo i neko uvrštenje društava u državnom vlasništvu, unaprijedilo korporativno upravljanje burze, racionalizaciju troškova, sinergije sa Ljubljanskom burzom i SKDD te najavljene integracije, ali se djelovati može i sa postojećom strukturom vlasnika ZSE.

Jaka grupacija preuzela Atensku burzu

Vlasništvo nad ZSE smatra manjim problemom, dok stvarnim problemima smatra visoke troškove transakcija, mali broj atraktivnih uvrštenih dionica i nelikvidnost, uz moguću pojavu jače konkurencije.

A konkurencija već postoji – dionice poput NLB-a je bitno jeftinije kupovati na Londonskoj burzi. Osim toga, Stéphane Boujnah, izvršni direktor burzovne grupacije Euronext koja je ovog mjeseca preuzela Atensku burzu najavio je kako od nje želi napraviti glavno (burzovno) središte za jugoistočnu Europu.

Atenska burza bi zbog Euronextove snage doista mogla postati strateško ulazno mjesto za kompanije iz jugoistočne Europe koje žele pristup europskim tržištima kapitala. Euronext zainteresiranim kompanijama preko drugih europskih burzi koje posjeduje nudi proširene mogućnosti za povezivanje s europskim i globalnim ulagateljima. To između ostalog uključuje mentorski program prije izlaska na burzu, pojednostavljen pristuo tržištima duga i drugo.

Atenska burza; Foto: Louisa Gouliamaki / AFP