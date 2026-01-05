Dolar blago ojačao prema košarici valuta na početku godine

Na svjetskim valutnim tržištima prošloga se tjedna trgovalo mirno jer zbog novogodišnjih praznika nije bilo puno vijesti, pri čemu je vrijednost dolara prema košarici valuta porasla, nakon oštrog pada prošle godine.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, porastao je prošloga tjedna 0,4 posto, na 98,43 boda.

Pritom je dolar prema europskoj valuti ojačao 0,4 posto, pa je tečaj eura skliznuo na 1,1720 dolara.

Američka je valuta ojačala i u odnosu na japansku, za 0,15 posto, pa je cijena dolara dosegnula 156,80 jena.

U fokusu ulagača bio je krajem prošle godine zapisnik s nedavne sjednice čelnika Feda, koji je pokazao da je većina njih podržala smanjenje kamata u prosincu, treći put ove godine, ali da ima velikih razlika u mišljenju o rizicima po gospodarstvo.

I dok dio dužnosnika Feda smatra da treba nastaviti sa smanjenjem kamata zbog slabosti tržišta rada, drugi drže da treba neko vrijeme zadržati kamate na postojećim razinama jer se inflacija i dalje kreće znatno iznad ciljanih razina Fed od oko 2 posto.

Zbog toga zapisnik nije utjecao na očekivanja u vezi kamatnih stopa na tržištu.

Prema nedavno objavljenim procjenama, čelnici Feda u 2026. godini u prosjeku očekuju jedno smanjenje kamata, dok se na tržištu procjenjuje da će kamate biti srezane u dva navrata za po 0,25 postotnih bodova.

Euro lani ojačao prema dolaru više od 13 posto

Nova godina počela je blagim rastom dolarova indeksa, nakon što je prošle godine pao 9,4 posto, najviše od 2017. godine.

Bila je to posljedica smanjenja kamata Feda, smanjenja razlike između kamata na dolar i druge najvažnije valute, političke nesigurnosti, zabrinutosti ulagača u vezi fiskalnog deficita, kao i nezavisnosti Feda, s obzirom na stalne pritiske predsjednika Donalda Trumpa na središnju banku.

Lani je tečaj eura prema dolaru porastao 13,4 posto, dok je tečaj jena prema američkoj valuti ojačao samo 0,1 posto, premda je japanska središnja banka zbog povišene inflacije u dva navrata povećala kamatne stope.

