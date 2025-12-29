Na svjetskim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta prošloga tjedna pala, ponajviše prema japanskom jenu, pa je dolar na putu gubitka u ovoj godini za više od 9 posto.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, pao je prošloga tjedna 0,7 posto, na 98,05 bodova.

Pritom je dolar prema europskoj valuti oslabio 0,5 posto, pa je tečaj eura dosegnuo 1,1770 dolara.

Američka je valuta oslabila i u odnosu na japansku, za 0,8 posto, pa je cijena dolara skliznula na 156,55 jena.

Pad dolara prema jenu posljedica je prijetnji japanskih vlasti da će intervenirati na tržištu kako bi se zaustavilo slabljenje jena.

Naime, premda je japanska središnja banka nedavno povećala kamatne stope na najvišu razinu u 30 godina i poručila da je iduće godine zbog visoke inflacije moguće daljnje povećanje kamata, jen je bio pod pritiskom zbog najave izuzetno poticajne fiskalne politike.

Kako bi potaknula rast gospodarstva, vlada premijerke Sanae Takaichi predložila je prošloga tjedna rekordnu proračunsku potrošnju u idućoj fiskalnoj godini, uz ograničavanje daljnjeg zaduživanja.

To je na tržištu izazvalo zabrinutosti zbog previše ekspanzivne fiskalne politike, pa su jedino prijetnje intervencijom mogle zaustaviti pad jena.

S druge strane, dolar se našao pod pritiskom u odnosu na euro i još neke važne valute jer se na tržištu procjenjuje da će američka središnja banka iduće godine još u dva navrata smanjiti kamatne stope.

A kako su europska i neke druge središnje banke pri kraju ciklusa smanjenja kamata, tako će se smanjiti razlika između kamata u SAD-u i tim zemljama.

Kako je u ovoj godini Fed smanjio kamate u tri navrata za po 0,25 postotnih bodova, dolar je već mjesecima pod pritiskom. Tim više što ulagače već dulje vrijeme zabrinjava neizvjesna carinska politika predsjednika SAD-a Donalda Trumpa.

Zbog toga je od početka godine dolarov indeks pao više od 9 posto, što je njegov najveći godišnji gubitak od 2003.

