Ovih 10 milijardera povećalo je bogatstvo za 730 milijardi dolara u 2025. – među njima i jedan Europljanin

Bila je to godina velikih dobitaka za većinu svjetskih milijardera, ali ovih deset osoba imalo je najbolju godinu od svih.

Pohod Elona Muska prema bogatstvu od bilijun dolara više nije samo teorija. Nakon što je godinu započeo s imovinom vrijednom 421 milijardu dolara, Musk je u listopadu postao prva osoba u povijesti čije je bogatstvo doseglo 500 milijardi dolara; zatim je prošlog ponedjeljka prvi prešao granicu od 600 milijardi dolara, nakon što je SpaceX pokrenuo tender ponudu koja je proizvođača raketa procijenila na otprilike 800 milijardi dolara; potom je prošlog petka prvi dosegnuo 700 milijardi dolara, nakon što je sud u saveznoj državi Delaware presudio da Musk može zadržati golemu nagradu u dionicama Tesle koja je ranije bila poništena. Kako se 2025. približava kraju, Muskovo bogatstvo iznosi 754 milijarde dolara, prema stanju od 22. prosinca.

To je najveći rast među svim milijarderima na svijetu – i više nego što itko drugi uopće vrijedi. (Druga najbogatija osoba je suosnivač Googlea Larry Page, s bogatstvom od 255 milijardi dolara.) No Musk je daleko od toga da je jedini milijarder koji se tijekom posljednjih 12 mjeseci znatno obogatio. Sveukupno, svjetska klasa od više od 3100 milijardera postala je bogatija za 3,6 bilijuna dolara od početka siječnja, te sada njihovo bogatstvo ukupno iznosi 18,7 bilijuna dolara. Većina je zabilježila rast tijekom dobre godine za mnoga tržišta dionica. S&P 500 ostvario je povrat od 17 posto, dok su glavni indeksi u zemljama poput Njemačke (22%), Japana (26%) i Kanade (30%) bili još uspješniji. Naravno, neki su milijarderi imali više sreće od drugih: deset najvećih dobitnika zajedno je u protekloj godini povećalo svoje ionako zapanjujuće bogatstvo za više od 729 milijardi dolara.

Amerikanci čine šest od tih deset najvećih dobitnika i više od 85 posto ukupnog iznosa u dolarima koji je ta skupina stekla, što naglašava koliko je najnoviji val stvaranja bogatstva snažno koncentriran u zemlji koju vodi predsjednik milijarder s iznimno bogatim kabinetom. Svih pet najvećih dobitnika ove godine američki su tehnološki milijarderi, dok ulaganja u umjetnu inteligenciju naglo rastu, a Sjedinjene Države pojačavaju napore da prestignu Kinu u utrci za dominaciju u području umjetne inteligencije.

OVO JE 10 MILIJARDERA KOJI SU U 2025. OSTVARILI NAJVEĆI RAST BOGATSTVA

9. Carlos Slim Helú

foto: Yuri Cortez/AFP

Vrijednost imovine: 101,6 milijardi dolara Rast u 2025: 24,3 milijardi dolara Industrija: Telekomunikacije Državljanstvo: Meksikanac

Najbogatija osoba u Meksiku i njegova obitelj kontroliraju América Móvil, najveću mobilnu telekomunikacijsku kompaniju u Latinskoj Americi. Konglomerat je ove godine pridobio više od tri milijuna novih mobilnih korisnika, a ukupni prihodi porasli su za 10,5 posto u prvih devet mjeseci godine. Grupo Carso, Slimov konglomerat koji djeluje u građevinarstvu, energetici i maloprodaji, aktivno je sklapao poslove u energetskom sektoru, uključujući ugovor vrijedan dvije milijarde dolara s Pemexom za razvoj do 32 naftne i plinske bušotine. Iako su globalna tržišta pala kao odgovor na carine predsjednika Trumpa, mnogi proizvodi iz Meksika bili su izuzeti, a peso je ove godine ojačao za gotovo 15 posto.

9. Mark Zuckerberg

foto: Kevin Dietsch/Getty Images via AFP

Vrijednost imovine: 226,8 milijardi dolara Rast u 2025: 24,3 milijarde dolara Industrija: Tehnologija Državljanstvo: Amerikanac

Matična tvrtka Facebooka, Meta, imala je solidnu godinu dok nastavlja snažno ulagati u umjetnu inteligenciju, prijavivši prihode od 141 milijardu dolara u prvih devet mjeseci 2025., što je rast od 21 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Zuckerberg, koji je Facebook pokrenuo 2004. godine kao 19-godišnji student Harvarda, posjeduje oko 13 posto udjela u kompaniji i i dalje obnaša dužnost izvršnog direktora. Dionice su od početka godine porasle za 13 posto.

8. Masayoshi Son

foto: Kazuhiro Nogi/AFP

Vrijednost imovine: 56,1 milijarda dolara Rast u 2025: 25,4 milijarde dolara Industrija: Financije i investicije Državljanstvo: Japanac

Bogatstvo osnivača SoftBanka ove je godine snažno poraslo jer je japanski konglomerat dodatno pojačao ulaganja u infrastrukturu umjetne inteligencije, uključujući akviziciju američkog proizvođača čipova Ampere Computing Holdings u vrijednosti 6,5 milijardi dolara u studenome, koju je Son predstavio kao ključnu za inovacije u području AI računalstva. Kako bi financirao ambiciozne planove, SoftBank je prodao dionice Nvidije u vrijednosti 5,8 milijardi dolara, oslobađajući kapital za goleme projekte poput projekta Stargate vrijednog 500 milijardi dolara, inicijative za podatkovne centre u SAD-u koju podupiru i OpenAI i Oracle.

7. Germán Larrea Mota Velasco i obitelj

Vrijednost imovine: 51,4 milijarde dolara Rast u 2025: 25,6 milijardi dolara Industrija: Metalurgija i rudarstvo Državljanstvo: Meksikanac

Velika potražnja, problemi u opskrbi i strahovi od carina ove su godine pogurali cijenu bakra, što je pogodovalo Larrei, koji vodi najveću meksičku kompaniju za iskop bakra, Grupo México. Pametna diversifikacija također je pomogla da dionice porastu gotovo 100 posto: neto dobit kompanije porasla je 50 posto u trećem tromjesečju, potaknuta Larreinim povećanjem proizvodnje i prodaje molibdena (metala koji se koristi za jačanje čelika i ubrzavanje rafiniranja nafte), cinka i srebra.

6. Amancio Ortega

foto: Guliver/AP/Iago Lopez

Vrijednost imovine: 145,2 milijarde dolara Rast u 2025: 28,7 milijardi dolara Industrija: Moda i maloprodaja Državljanstvo: Španjolac

Dok su se potrošaći uglavnom suzdržavali od kupnje odjeće, prodaja u Inditexu, maloprodajnom konglomeratu koji je osnovao Ortega i koji posjeduje povoljniji brend Zara, bilježi je rast. Kompanija je izvijestila o rekordnoj neto dobiti od 5,4 milijarde dolara u prva tri tromjesečja 2025., što je rast od 3,9 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, zahvaljujući rastu španjolskog gospodarstva i inicijativi Inditexa da otvori ili obnovi 30 trgovina u SAD-u, uključujući novi Zara flagship na Las Vegas Stripu površine 33.000 četvornih stopa te trgovinu od 26.300 četvornih stopa u Los Angelesu. Ortega, koji posjeduje oko 60 posto Inditexa, ove je godine kroz dividende (prije oporezivanja) uprihodio više od tri milijarde dolara, koje ulaže u nekretnine diljem Europe i Sjeverne Amerike.

5. Larry Ellison

foto: Andrew Harnik/Getty Images via AFP

Vrijednost imovine: 250,3 milijarde dolara Rast u 2025: 40,6 milijardi dolara Industrija: Tehnologija Državljanstvo: Amerikanac

Suosnivač Oraclea i glavni tehnološki direktor povećao je bogatsvo za 100 milijardi dolara 10. rujna, ostvarivši najveći jednodnevni dobitak u povijesti, nakon što su dionice Oraclea skočile za 36 posto usred AI manije. Dionica se od tada ohladila i pala za 40 posto, čime je izbrisala dio tih milijardi, no Ellison je i dalje imao iznimno uspješnu godinu. Također je osigurao djelomičnu kontrolu nad TikTokom i dobio bitku za preuzimanje Paramounta, pomažući u organiziranju spajanja vrijednog osam milijardi dolara između tog zabavnog diva i Skydance Medije, kompanije njegova sina Davida, ovog ljeta — bez sumnje djelomično zahvaljujući dugogodišnjem odnosu s predsjednikom Trumpom.

“Mislim da će jako dobro voditi CBS i mislim da sklapa dobar posao kupnjom te kuće. Mislim da je sjajan”, rekao je Trump o Larryju Ellisonu na skupu u srpnju, iako je predsjednik u posljednje vrijeme počeo kritizirati obitelj Ellison zbog izvještavanja emisije 60 Minutes na CBS-u.

4. Jensen Huang

foto: Adek Berry/AFP

Vrijednost imovine: 159,5 milijardi dolara Rast u 2025: 42,3 milijarde dolara Industrija: Tehnologija Državljanstvo: Amerikanac

U listopadu je Nvidia — proizvođač grafičkih čipova koji je suosnovao 1993. godine te kojim upravlja kao izvršni direktor i predsjednik — postala prva javno uvrštena kompanija u povijesti koja je premašila tržišnu vrijednost od pet bilijuna dolara, zahvaljujući snažnoj potražnji za njezinim AI čipovima. Dionica je od tada oslabila za 11 posto, ali je i dalje 37 posto viša nego na početku godine, čime je Huang — koji ima tetovažu Nvidia logotipa na bicepsu i posjeduje oko tri posto udjela u kompaniji — bogatiji za gotovo 36 milijardi dolara.

3. Sergey Brin

Vrijednost imovine: 235,1 milijarda dolara Rast u 2025: 86,1 milijarda dolara Industrija: Tehnologija Državljanstvo: Amerikanac

2. Larry Page

Vrijednost imovine: 254,7 milijardi dolara Rast u 2025: 98,7 milijardi dolara Industrija: Tehnologija Državljanstvo: Amerikanac

foto: Guliver/AP/Paul Sakuma

Prošli je mjesec Google prvi put u povijesti dosegnuo 100 milijardi dolara kvartalnih prihoda i dodatno učvrstio poziciju lidera u umjetnoj inteligenciji predstavljanjem najnovijeg modela tvrtke, Gemini 3, koji je nadmašio konkurente poput OpenAI-ja, i to posebno bez korištenja Nvidia grafičkih procesorskih čipova za treniranje. Početkom prosinca američki ministar obrane Pete Hegseth objavio je da Ministarstvo obrane koristi Gemini za razvoj interne AI platforme vojske. Page i Brin suosnovali su Google 1998. godine te su se obojica povukli iz aktivnih uloga 2019., no i dalje su članovi upravnog odbora i kontrolni dioničari, s ukupnim udjelom većim od šest posto u tehnološkom divu, što ih čini najvećim dobitnicima rasta dionice od 61 posto tijekom 2025. godine.

1. Elon Musk

foto: Patrick T. Fallon/AFP

Vrijednost imovine: 754,4 milijarde dolara Rast u 2025: 333,2 milijarde dolara Industrija: Tehnologija Državljanstvo: Amerikanac

Muskova raketna kompanija SpaceX početkom prosinca gotovo je udvostručila svoju procjenu vrijednosti, na 800 milijardi dolara. Tvrtka pritom cilja na izlazak na burzu 2026. koji bi je mogao vrednovati na oko 1,5 bilijuna dolara, rekao je jedan investitor za Forbes, što bi Muska moglo učiniti prvim bilijunašem na planetu. U međuvremenu su u studenome dioničari Tesle odobrili paket nagrađivanja koji bi Musku mogao donijeti do bilijun dolara u dionicama (prije poreza i troškova) ako se ostvare zadani poslovni ciljevi. Dionice proizvođača električnih automobila porasle su 22 posto tijekom protekle godine. Usto, Muskova kompanija xAI Holdings, nastala spajanjem startup-a za umjetnu inteligenciju xAI i društvene mreže X, vodi razgovore o prikupljanju kapitala uz procjenu vrijednosti od 230 milijardi dolara, gotovo dvostruko veću nego u ožujku, što znači da bi 2026. godina za najbogatiju osobu na svijetu mogla biti još sjajnija od 2025. godine.

Sofia Chierchio, suradnica Forbesa