Drugi Provectusov fond prikupio 162,5 milijuna eura, a IFC razmatra ulaganje još 20 milijuna eura

International Finance Corporation (IFC), članica Grupacije Svjetske banke, objavila je jučer da razmatra ulaganje do 20 milijuna eura u fond Provectus Capital Partners SEE Fund II SCSp, drugi fond privatnog kapitala kojim upravlja Provectus Capital Partners.

Predloženo ulaganje IFC-a podržalo bi postojanje dugoročnog kapitala za rast poduzeća u regiji, gdje je tržište privatnog kapitala i dalje relativno nerazvijeno unatoč pristupu financijskim tržištima Europske unije. Također se očekuje da će ulaganje potaknuti integraciju okolišnih, društvenih i upravljačkih (ESG) standarda ne samo unutar investicijskog procesa fonda, već i među portfeljnim društvima i sektorima u koje fond ulaže, čime se doprinosi širem razvoju tržišta u skladu s okvirom održivosti IFC-a.

U listopadu prošle godine Provectus je objavio da je drugi fond u prvom zatvaranju prikupio 162,5 milijuna eura, dok se konačno zatvaranje očekuje do kraja 2026., uz ciljanu veličinu fonda veću od 200 milijuna eura.

Riječ je o sličnim iznosima koje je nedavno prikupio drugi fond konkurentskog Invera Equity Partnersa o čemu je Forbes Hrvatska izvještavao prije tri dana.

U fokusu zdravstvo, tech, poslovne usluge i potrošački sektor

Provectus SEE Fund II usmjerit će svoja ulaganja u mala i srednja poduzeća u sektorima zdravstva, tehnologije, poslovnih usluga i potrošačkog sektora u Hrvatskoj, Sloveniji, Rumunjskoj i Bugarskoj, uz mogućnost ulaganja u druge zemlje jugoistočne Europe.

Provectus ostaje usmjeren na izgradnju regionalnih lidera kroz buy-and-build strategiju i blisku suradnju s osnivačima i menaždmentom kompanija u koje investira.

Provectus Capital Partners je private equity društvo usmjereno na ulaganja u jugoistočnoj Europi. Kroz svoj prvi fond uložio je više od 150 milijuna eura u Hrvatskoj i Sloveniji, podržavši kompanije poput Arsano Medical Group, Adria Dental Group, Vetti Group i Keindl Sport u sektorima zdravstva, dentalne medicine, veterine i sportske maloprodaje.