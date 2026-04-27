Invera Equity Partners prikupila 160 milijuna eura za svoj drugi fond, 2,5 put više nego za prvi

Invera Equity Partners prikupio je 160 milijuna za svoj drugi Fond, što je 2,5 puta više nego je bilo prikupljeno za prvi. Pojašnjavaju kako su uspjeh ostvarili zahvaljujući dobrim rezultatima prvog fonda i navode koje su njihove ključne prednosti.

Invera Equity Partners, upravitelj privatnog vlasničkog fonda usmjeren na jugoistočnu Europu, objavio je kako je ostvario svoje prvo zatvaranje Invera Private Equity Fonda II prikupivši 160 milijuna eura.

Forbes Hrvatska već je izvještavao o nekim njihovim investicijama poput Muzeja iluzija, Entrija, Kompare.hr-a i Ingrandije. Muzeju iluzija Invera je pomogla da se razvije iz regionalne atrakcije u najveći privatni lanac imerzivnih muzeja na svijetu, prisutan u više od 50 gradova. U međuvremu je prodan jednom američkom fondu, a partneri u Inveri Slaven Kordić i Kemal Sikirić opisali su kako je tekao proces prodaje. Kako bi došli do 10 zainteresiranih kupaca, morali su kontaktirali oko 200 potencijalnih.

Konačni cilj 200 milijuna eura

U priopćenju tvrtke navodi se kako velik interes odražava snažno povjerenje institucionalnih i međunarodnih ulagača u Inverinu strategiju, povijest uspješnosti iz Fonda I te jedinstveno pozicioniranje tvrtke kao aktivnog, operativno angažiranog partnera za ambiciozna poduzeća srednje tržišne kapitalizacije u regiji. Konačno zatvaranje, s ciljem od 200 milijuna eura, očekuje se u zadnjem kvartalu 2026. godine.

“Fond II predstavlja značajan korak naprijed – u opsegu, timu i ambicijama. Povjerenje koje su nam ukazali naši ulagači izravni je odraz onoga što smo zajedno postigli u Fondu I i onoga u što vjerujemo da je moguće u godinama koje dolaze. Jugoistočna Europa nalazi se na prekretnici, a Invera je izgrađena upravo za ovaj trenutak” – rekao je Kordić.

U svom portfelju Invera ima i male i srednje tvrtke iz sektora poslovnih usluga, IT-a, proizvodnje, zdravstva, prehrambene industrije i ugostiteljstva. Potporu im daju EBRD i odabrani krug institucionalnih ulagača.

“Krenuli smo s ciljem da dokažemo kako jugoistočna Europa zaslužuje privatni kapital institucionalne kvalitete. Fond I to je nedvosmisleno potvrdio. Fond II omogućuje nam da idemo dalje – s više kapitala, dubljim timom i još snažnijom platformom za stvaranje vrijednosti” – rekao je Sikirić.

Četiri prednosti

Iz Invere ističu četiri strateška stupa koja su ključna za njihovu konkurentsku prednost. To su pristup najboljim talentima, operativni tim koji tvrtkama pomaže da napreduju, paneuropska i globalna mreža za ekspanziju i tehnologija kao pokretač kontinuiranog rasta.

Inverina mreža, izgrađena je u više od dva desetljeća prisutnosti na tržištima jugoistočne Europe. Donosi pristup vodećim direktorima i stručnjacima u regiji, zbog čega partnerstvo s Inverom osnivačima i upravljačima donosi pristup čitavom ekosustavu talenata.

Inverin interni operativni tim jedna je od najdistinktivnijih karakteristika bilo kojeg fonda koji djeluje u jugoistočnoj Europi. Inverini operativni stručnjaci rade bok uz bok s upravljačkim timovima na terenu, baveći se svime, od poboljšanja financijske uspješnosti i komercijalne strategije do organizacijskog dizajna i usvajanja tehnologije.

Jedan od najvećih potencijala za tvrtke iz jugoistočne Europe je širenje na međunarodna tržišta. Zahvaljujući paneuropskoj mreži investitora, partnera, distributera i savjetnika, Invera portfeljnim tvrtkama otvara konkretne prilike za rast izvan regije. Muzej iluzija je primjer takvog pristupa – uz podršku Invere tvrtka je od regionalne inovacije izrasla u globalni brend prisutan na pet kontinenata.

Invera ulaže u tvrtke koje su spremne za tehnologiju ili im pomaže kako bi postali spremni. Kroz implementaciju digitalnih rješenja, od ERP-a i e-commercea do analitike podataka i AI alata, Invera portfeljnim tvrtkama pomaže ubrzati rast, smanjiti troškove i otvoriti nove izvore prihoda. Tehnološki razvoj dio je svake investicije od samog početka, uz plan koji je usklađen s poslovnim ciljevima i dugoročnim rastom.

Prvo zatvaranje Fonda II privuklo je snažan interes raznolike grupe institucionalnih i međunarodnih ulagača, obiteljskih ureda i strateških partnera, uključujući Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Europskog investicijskog fonda (EIF). Institucionalno povjerenje ulagača u Fond I i nastavak angažmana s Fondom II snažan je signal kvalitete Inverina tima, upravljanja i ESG vjerodostojnosti. Invera nastavlja aktivno pregovarati s dodatnim institucionalnim ulagačima u okviru priprema za konačno zatvaranje, planirano za zadnji kvartal 2026. godine.