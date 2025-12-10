Ekonomska predviđanja za 2026. – Što kažu bankari?

Prosinac je vrijeme godine kad predviđamo što nas čeka u sljedećoj godini.

Za ‘Forbes Insights: Ekonomska budućnost 2026. POWERED BY HUB’ svoje viđenje godine koja dolazi podijelili su vodeći ljudi hrvatskih banaka.

Ovdje i u donjim vezanim vijestima možete pronaći što u sljedećoj godini očekuju direktorica Hrvatske udruge banaka Tamara Perko, predsjednik uprave Privredne banke Zagreb Dinko Lucić, predsjednik uprave Erste banke Christoph Schoefboeck, predsjednica uprave Raiffeisen banke Liana Keserić, predsjednik uprave HPB-a Marko Badurina, predsjednik uprave OTP banke Balázs Békeffy i predsjednik uprave Addiko banke Mario Žižek.