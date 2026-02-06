Hrvatski startup Daytona prikupio 24 milijuna dolara za razvoj računala za AI agente

Tehnološka tvrtka Daytona, koju su osnovali Ivan Burazin, Vedran Jukić i Goran Draganić, objavila je uspješno zatvaranje “Series A runde” investicije u iznosu od 24 milijuna dolara, koju će iskoristiti za širenje poslovanja.

Investiciju je predvodio FirstMark Capital, jedan od najprestižnijih fondova rizičnog kapitala koji je rano prepoznao divove poput Airbnba, Pinteresta, Shopifyja, Discorda i Riot Gamesa. Rundu su podržali i dosadašnji investitori, istaknuto je u petak u priopćenju.

Nova sredstva koristit će se za proširenje kapaciteta i globalnu ekspanziju. Iako se sjedište tvrtke nalazi u New Yorku, a većina ključnih kupaca u San Franciscu, većina tima, koji trenutno broji 20 stručnjaka, operira iz ureda u Splitu i Zagrebu, čineći Hrvatsku tehničkim središtem ove globalne priče.

Nevjerojatan doseg

Daytona, navodi se, pruža infrastrukturu za budućnost u kojoj AI agenti obavljaju kompleksne zadatke.

“Dok se javnost fokusira na chatbotove poput ChatGPT-a, u pozadini se odvija bitka za infrastrukturu. Današnji sustavi u oblaku (Cloud) dizajnirani su za tradicionalne, statične aplikacije. Međutim, AI agenti, autonomni softveri koji izvršavaju dinamične i nepredvidive zadatke, funkcioniraju potpuno drugačije. Daytona to rješava ‘sandbox’ sustavom, virtualnim računalima koja se u milisekundama konfiguriraju prema potrebama agenta, poput memorije ili trajanja rada. Aktivni su samo dok traje zadatak, što, uz sigurnost, drastično smanjuje troškove jer se ne plaća neaktivna i troma tradicionalna infrastruktura”, pojašnjava se u priopćenju.

Navodi se i da Daytona bilježi “nevjerojatan doseg” s milijunima kreiranih “sandboxa” dnevno od strane AI agenata. Platforma je postala nezaobilazan alat za širok raspon klijenata, od inovativnih startupova do Fortune 500 tvrtki. “Daytona gradi infrastrukturu za budućnost u kojoj će milijarde AI agenata trebati vlastita, sigurna i ekonomski isplativa računala”, kažu iz Daytone.

Prenose i izjave Matta Turcka, partnera u FirstMarku i novog člana upravnog odbora Daytone te Kevina Zhanga, člana uprave Daytone i partnera u fondu Upfront Ventures.

“Vjerujemo da se događa ključna promjena u tehnologiji – prelazimo s infrastrukture prilagođene ljudima na onu prilagođenu AI agentima. Daytonin uspjeh je u tome što je omogućila da svaki AI agent dobije svoje računalo koje se pokreće u milisekundama. To je temeljni gradivni blok nove ekonomije temeljene na umjetnoj inteligenciji”, izjavio je Turck.

Zhang je pojasnio zašto je njegov fond odlučio dodatno uložiti u Daytonu.

“Nevjerojatan tempo tima i njihova opsjednutost korisničkim iskustvom developera su inspirativni. To se najbolje vidi kroz stalnu aktivnost i podršku zajednice koju Daytona uživa na platformama poput Slacka i X-a. Ovo je tek početak ere AI agenta, a ne možemo zamisliti bolji i fokusiraniji tim koji bi izgradio tu infrastrukturu”, poručio je.