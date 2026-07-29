Ing-Grad povećao dobit za 20 posto

Neto dobit građevinskog poduzeća Ing-Grad za prvo ovogodišnje polugodište veća je za 20 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje i iznosila je 13,6 milijuna eura, pokazuje financijsko izvješće Ing-Grada objavljeno u srijedu.

Poslovni prihodi istovremeno su povećani za 45 posto, na 114,6 milijuna eura, a EBITDA za 20 posto, na 17,4 milijuna eura.

Poslovni rashodi iznose 98,5 milijuna eura i u odnosu na prošlu godinu veći su za 50 posto.

Kako se objašnjava, ubrzani rast troškova u odnosu na prihode posljedica je faze u kojoj se nalaze aktivna gradilišta tj. intenzivnog izvođenja radova koje prethodi završetku određenih projekata.

Troškovi kooperanata iznose 80,3 milijuna eura što je 56 posto više u odnosu na usporedivo razdoblje prošle godine.

Backlog (ukupna vrijednost primljenih, a još neizvršenih narudžbi ili ugovora) je na dan 30. lipnja 2026. iznosio 387,9 milijuna eura.

U prvom polugodištu 2026. Ing-Grad je, kako se navodi, nastavio s realizacijom ključnih projekata u svim poslovnim segmentima.

Tako su projekti koje su naručitelji sufinancirali sredstvima NPOO-a ušli u završnu fazu, a započela je i obnova Pravnog fakulteta i Kina Europa te izgradnjom Nacionalne dječje bolnice u Zagrebu.

U lipnju su postale izvršne i odluke o odabiru Ing-Grada kao člana zajednice ponuditelja na projektu središnjeg kompleksa bolnice Fran Mihaljević te kao izvođača na izgradnji osnovne škole Čulinec.