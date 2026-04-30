Zaba u prvom tromjesečju ostvarila 136 milijuna eura neto dobiti

Neto dobit Zagrebačke banke (Zaba) u prvom tromjesečju iznosila je 136 milijuna eura, što je za milijun eura ili 0,7 posto manje u odnosu na prvo tromjesečje 2025. godine, izvijestila je ta banka u četvrtak.

Bančini poslovni prihodi su u prvom tromjesečju dosegnuli 216 milijuna eura, što je pad za dva milijuna eura ili 0,9 posto. Pritom je neto prihod od kamata iznosio 136 milijuna eura i smanjen je za četiri milijuna eura ili 2,9 posto, pod utjecajem okruženja nižih kamatnih stopa, s obzirom na to da je Europska središnja banka tijekom 2025. postupno smanjivala svoje ključne kamatne stope, čime su ublaženi uvjeti monetarne politike.

Negativni makroekonomski učinci u najvećoj su mjeri neutralizirani snažnim komercijalnim aktivnostima, osobito na strani kreditiranja, navodi se u financijskom izvješću.

Neto prihod od provizija i naknada bio je 57 milijuna eura i povećan je za devet milijuna eura ili 18,8 posto, ponajprije zahvaljujući proširenom portfelju novih proizvoda, razvoju inovativnih rješenja, realizaciji najsloženijih transakcija na tržištu te kontinuirano snažnom fokusu na zadovoljavanje potreba klijenata.

Troškovi poslovanja bili su 59 milijuna eura.

Dobit od poslovanja prije vrijednosnih usklađenja i rezerviranja za gubitke iznosi 157 milijuna eura, što predstavlja smanjenje od dva milijuna eura ili 1,3 posto, kao rezultat ranije opisanih kretanja u prihodima i troškovima. Troškovi vrijednosnih usklađenja i rezerviranja za gubitke bilježe doračun rezervacija u iznosu od šest milijuna eura.

Imovina Banke na kraju prvog tromjesečja je iznosila 23,2 milijarde eura i smanjena je za 64 milijuna eura ili 0,3 posto. Neto krediti i predujmovi komitentima iznose 13,2 milijarde eura. Povećanje od 419 milijuna eura ili 3,3 posto ostvareno je najvećim dijelom u kreditima pravnim osobama i stanovništvu, navodi se u izvješću.

Depoziti komitenata ostaju ključni izvor financiranja, dosegnuvši 18,5 milijardi eura. Povećanje od 390 milijuna eura ili 2,2 posto ostvareno je ponajprije rastom depozita stanovništva, što potvrđuje povjerenje klijenata i stabilnost baze financiranja, istaknuli su iz Zabe.

Neto dobit Grupe porasla za 3,3 posto

Grupa Zagrebačke banke ostvarila je u prvom tromjesečju 156 milijuna eura neto dobiti, što je pet milijuna eura ili 3,3 posto više u odnosu na isto razdoblje 2025. godine.

Dobit od poslovanja prije vrijednosnih usklađenja i rezerviranja za gubitke iznosi 182 milijuna eura, što je povećanje od šest milijuna eura ili 3,4 posto u odnosu na isto razdoblje lani.