Nova blokada zakona o kriptovalutama: Evo zašto ga banke koče, a Trump bijesni

Banke upozoravaju da bi stablecoini mogli povući stotine milijardi dolara depozita iz bankarskog sustava, dok kriptokompanije tvrde da bez nagrada za korisnike ne mogu konkurirati.

Pregovori o povijesnom zakonu o kriptovalutama naišli su na novu prepreku nakon što su banke poručile da ne mogu podržati kompromis koji predlaže Bijela kuća. Zbog toga je sve neizvjesnije hoće li zakon biti usvojen već ove godine, a predsjednik Donald Trump optužio je bankarski sektor da pokušava potkopati njegovu provedbu.

Trump, koji je tijekom predizborne kampanje dobio snažnu financijsku potporu kriptoindustrije, a čija je obitelj također profitirala od vlastitog tokena, reformu tržišta kriptovaluta postavio je među ključne prioritete svoje druge administracije. Kriptokompanije već godinama djeluju u regulatornoj sivoj zoni za koju njihovi čelnici tvrde da koči razvoj poslovanja. Zakon Clarity Act trebao bi, prema riječima njegovih zagovornika, uvesti jasnija pravila i potaknuti širu primjenu kriptovaluta.

Prijedlog zakona zapeo je još u siječnju jer su banke bile protiv odredbe koja bi izdavateljima stabilnih kriptovaluta (stablecoina) i kriptokompanijama dopustila da nude proizvode s prinosom i druge nagrade za korisnike. Banke upozoravaju da bi takvi poticaji mogli povući depozite iz bankarskog sustava i otežati financiranje kreditiranja.

Uloga Bijele kuće

Velike kriptokompanije poput Coinbasea tvrde da bi trebale imate mogućnost nuđenja nagrada kako bi privukle korisnike te da bi zabrana takvih poticaja bila antikonkurentska. S druge strane, banka Standard Chartered procjenjuje da bi stablecoini do kraja 2028. mogli povući oko 500 milijardi dolara depozita iz američkih banaka, piše Reuters.

U utorak navečer Trump se oglasio na svojoj platformi Truth Social, kritizirajući bankarski sektor. “Nećemo dopustiti da potkopaju naš snažan kripto program”, napisao je.

Bijela kuća je prošlog mjeseca pokušala posredovati u postizanju kompromisa. Prema tom prijedlogu, nagrade za stablecoine bile bi dopuštene u određenim slučajevima, primjerice kod peer-to-peer plaćanja, ali ne i za neaktivna sredstva na računima, rekle su četiri osobe upoznate s privatnim pregovorima.

Kriptokompanije su prihvatile takav kompromis, no banke su poručile da ga i dalje ne mogu podržati. Banke žele znatno strože ograničiti aktivnosti za koje bi se nagrade smjele nuditi, rekao je visoki dužnosnik Bijele kuće. Predstavnik bankarskog sektora dodao je da banke smatraju kako bi čak i takav kompromis mogao izazvati odljev depozita.

Neki senatori podržavaju stav banaka, a bankarski sektor vjeruje da uz njihovu potporu može ishoditi povoljniji dogovor. Glasnogovornik Senatskog odbora za bankarstvo, koji u konačnici piše tekst zakona, nije dao komentar.

Šanse za donošenje se smanjile

Američko udruženje banaka (American Bankers Association) u priopćenju je poručilo da su banke ponudile konstruktivne prijedloge kako bi se zakon unaprijedio bez ugrožavanja depozita. “Rizici za gospodarski rast i financijsku stabilnost bit će stvarni ako zakonodavci ovaj zakon ne oblikuju na ispravan način.”

Zastoj je potaknuo sumnje da zakon možda neće biti usvojen ove godine, tvrde izvori i analitičari. Osim toga, prijedlog mora premostiti i nesuglasice među senatorima oko etičkih pitanja i odredbi vezanih uz ilegalne financijske tokove, a zakonodavni kalendar je ograničen jer će zakonodavci tijekom ljeta napustiti Washington kako bi započeli kampanju za izbore na polovici mandata.

Donald Trump je na platformi Truth Social poručio bankama da neće dopustiti da se potkopavaju snažan kripto program foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP

Šanse za donošenje zakona dodatno bi se smanjile ako demokrati u studenome osvoje više mjesta u Kongresu, jer su među njima podijeljena mišljenja o reformi federalnih pravila za kriptovalute.

“Ako zakon ne bude usvojen i poslan predsjedniku na potpis do srpnja, mnogi smatraju da će prilika za njegovo donošenje nestati zbog izbora na polovici mandata”, rekao je Adrian Wall, izvršni direktor organizacije Digital Sovereignty Alliance, koja zagovara prokripto politike. “To bi bio velik korak unatrag koji će biti iznimno teško nadoknaditi.”

Put prema mogućem dogovoru

Kriptokompanije već godinama traže zakon koji bi jasno definirao kada se kriptotokeni pravno smatraju vrijednosnim papirima, robom ili nekom drugom kategorijom imovine. Industrija je 2024. potrošila više od 119 milijuna dolara na potporu prokripto kandidatima, nadajući se da će time pogurati donošenje zakona Clarity Act i drugog zakona koji bi omogućio širu upotrebu stablecoina, a koji je prošle godine već usvojen.

Taj zakon zabranio je izdavateljima stablecoina isplatu kamata, ali banke tvrde da je ostavio rupu u zakonodavstvu jer kriptomjenjačnice i drugi posrednici i dalje mogu nuditi nagrade. Banke sada žele da Clarity Act ukloni tu mogućnost.

U pregovorima su, uz Američko udruženje banaka, sudjelovali i čelnici Coinbasea i Ripplea te predstavnici industrijskih udruženja iz oba sektora, uključujući kriptoorganizaciju Blockchain Association.

Izvršna direktorica Blockchain Associationa Summer Mersinger izjavila je da je “put prema provedivom dogovoru jasniji nego prije mjesec dana”.

Dodatne zapreke

Da bi zakon prošao, u Senatu mora dobiti potporu najmanje sedam demokrata. Neki demokrati žele da zakon zabrani izabranim dužnosnicima da profitiraju od kriptoprojekata. Ta je odredba usmjerena na tvrtku World Liberty Financial, povezanu s obitelji Trump, a analitičari smatraju da Trump vjerojatno ne bi potpisao takav zakon.

Drugi zakonodavci traže i stroža pravila protiv pranja novca.

Nakon što se ta pitanja riješe, nacrt Senatskog odbora za bankarstvo mora se uskladiti s verzijom zakona koju je pripremio Senatski odbor za poljoprivredu. Konačna verzija zatim će se natjecati za mjesto na dnevnom redu Senata s drugim zakonima, uključujući reformu stambene politike, još jedan Trumpov prioritet.

Rat u Iranu dodatno otežava donošenje zakona ove godine, napisao je u analizi Brian Gardner, glavni strateg za Washington u investicijskoj kući Stifel.