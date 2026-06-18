Jedna Trumpova objava bila je dovoljna: Dionice skočile, vrijednost kompanije porasla za milijarde

Ulagači su pozitivno reagirali na vijest o partnerstvu koje bi tehnološkom divu moglo osigurati jednog od najvećih klijenata u globalnoj industriji.

Apple i Intel mogli bi postati novi veliki tandem američke tehnološke industrije. Dionice Intela skočile su gotovo devet posto u predtrgovanju nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio da je Apple pristao surađivati s kompanijom na dizajnu i proizvodnji čipova u Sjedinjenim Državama.

“Apple je pristao raditi s Intelom na dizajnu i proizvodnji svojih čipova u Americi”, poručio je Trump na društvenoj mreži Truth Social, pritom kritizirajući prethodne američke administracije zbog prepuštanja proizvodnje poluvodiča Tajvanu i drugim azijskim zemljama.

Veliki povratak Intela

Iako Apple i Intel zasad nisu službeno komentirali objavu, Wall Street Journal još je u svibnju izvijestio da su dvije kompanije nakon više od godinu dana pregovora postigle preliminarni dogovor o proizvodnji dijela Appleovih čipova.

Za Apple bi takva suradnja predstavljala važan korak u smanjenju ovisnosti o tajvanskom TSMC-u, danas najvećem svjetskom proizvođaču naprednih čipova. Potražnja za TSMC-ovim proizvodnim kapacitetima posljednjih je godina eksplodirala zbog razvoja umjetne inteligencije, a među njegovim najvećim klijentima nalaze se Nvidia, AMD i sam Apple.

Intel bi, s druge strane, dobio jednog od najvrjednijih i najvažnijih tehnoloških klijenata na svijetu, što bi dodatno učvrstilo njegov pokušaj povratka među vodeće proizvođače čipova.

Kompanija je posljednjih godina prolazila kroz teško razdoblje tijekom kojeg je izgubila tehnološku prednost i tržišni udio, no povratak pod vodstvom izvršnog direktora Lip-Bu Tana počeo je donositi rezultate. Dionice Intela u posljednjih godinu dana porasle su čak 464 posto, a tržišna kapitalizacija tvrtke dosegnula je gotovo 609 milijardi dolara, piše CNBC.

Pitanje nacionalne sigurnosti

Dodatni optimizam među ulagačima potaknula je i ovotjedna objava da je Intelova nova proizvodna tehnologija 18A ušla u početnu fazu proizvodnje. Riječ je o ključnoj tehnologiji kojom kompanija nastoji sustići ili prestići vodeće azijske proizvođače.

Suradnja s Appleom uklopila bi se i u širu strategiju američke administracije koja posljednjih godina ulaže velike napore u vraćanje proizvodnje poluvodiča na američko tlo. Trumpova administracija prošle je godine preuzela 10-postotni vlasnički udio u Intelu te najavila ulaganja od oko 10 milijardi dolara u izgradnju i proširenje domaćih proizvodnih kapaciteta, piše Reuters.

Washington proizvodnju čipova smatra pitanjem nacionalne sigurnosti te nastoji smanjiti ovisnost o azijskim dobavljačima, prije svega Tajvanu i Kini. U tom kontekstu potencijalni savez Applea i Intela mogao bi predstavljati jednu od najvažnijih tehnoloških suradnji posljednjih godina i dodatno ojačati američke ambicije da ponovno postanu globalno središte proizvodnje naprednih poluvodiča.