Kako je Francuska u samo godinu dana smanjila proračunski deficit za 20 posto

U 2025. proračunski deficit smanjen je za 31,6 milijardi eura te se sada cilj spuštanja deficita na razinu od pet posto u 2026. čini ostvariv.

Unatoč određenim pogreškama, propustima i slučajevima prijevara, francuski porezni sustav funkcionira prilično glatko. Sredstva su nastavila pristizati u državnu blagajnu, što je potvrdio financijski izvještaj za 2025. koje je Ministarstvo gospodarstva i financija objavilo u utorak, 3. veljače. Nakon dvije godine znatnog podbačaja u odnosu na prognoze, snažni porezni prihodi omogućili su francuskoj vladi da ovaj put ispuni cilj proračunskog deficita, pa čak i da ga neznatno premaši, piše Le Monde.

Ukupno gledano, deficit je i dalje ostao golem. Država je tijekom 2025. potrošila 124,7 milijardi eura više nego što je uprihodila. Razlika je pokrivena sve većim zaduživanjem po rastućem trošku. Dobra vijest bila je da se deficit u samo jednoj godini smanjio za 31,6 milijardi eura, odnosno 20 posto. To smanjenje bilo je čak izraženije nego u posljednjim prognozama. “Riječ je o najvećem godišnjem padu deficita koji se mora financirati još od 2020. godine”, izjavila je ministrica za proračun Amélie de Montchalin.

Kako je Ministarstvo gospodarstva i financija ostvarilo ovaj pozitivan rezultat? Gotovo isključivo zahvaljujući snažnim poreznim prihodima. Oni su u godinu dana porasli za 30,7 milijardi eura, odnosno 9,4 posto. Taj je trend djelomično posljedica solidnih rezultata francuskog gospodarstva, što je dovelo do većih prihoda od poreza na dohodak (rast od 7 milijardi eura), poreza na dobit (rast od 2,5 milijardi eura) te udjela poreza na dodanu vrijednost (PDV) koji pripada državi (rast od 1,3 milijarde eura).

Porez na dobit velikih poduzeća ostaje

Ulogu su imale i nove mjere iz proračuna za 2025., ponajprije izvanredni porez na dobit velikih poduzeća, koji je sam donio 7,5 milijardi eura, tek nešto manje od očekivanih osam milijardi. Suprotno početnim obećanjima, taj je porez zadržan i u proračunu za 2026. U intervjuu za radio RMC u utorak, ministar financija Roland Lescure odbio je obvezati se na njegovo ukidanje 2027. godine: “Volio bih da do toga dođe, ali sve će ovisiti o ukupnoj ravnoteži i cjelokupnom proračunu o kojem će se morati pregovarati.”

Porez na otkup vlastitih dionica te povećanje stope poreza na financijske transakcije također su povećali prihode u 2025. godini. Nasuprot tome, porez na iznimno visoke prihode pokazao se neuspješnim, prikupivši tek oko 400 milijuna eura, što je milijardu eura manje od očekivanog. “Taj manjak rezultat je strategija porezne optimizacije koje su primijenili brojni porezni obveznici”, priopćilo je ministarstvo.

Potrošnja nije obuzdana

Državna potrošnja, međutim, ostala je gotovo nepromijenjena. Tijekom godine smanjena je za svega 0,2 posto, odnosno skromnih 920 milijuna eura. Određene uštede ostvarene su u pojedinim proračunskim stavkama i operativnim troškovima, no uvelike su ih neutralizirali rast troškova osoblja, kamata na dug i vojne potrošnje, što je ponovno pokazalo koliko je teško obuzdati državnu potrošnju.

Iako se poslovanje države znatno poboljšalo, tek će se vidjeti kako su se razvijale financije francuskog sustava socijalne sigurnosti i lokalnih vlasti. Ukupni javni deficit bit će objavljen krajem ožujka, kada ga objavi francuski državni zavod za statistiku. U Ministarstvu financija procjenjivalo se da će deficit iznositi najviše 5,4 posto BDP-a, kako je vlada i obećala. Postojala je i nada da bi konačna brojka mogla biti bliža 5,3 ili čak 5,2 posto BDP-a. To bi olakšalo ostvarenje cilja od pet posto predviđenog proračunom za 2026., koji je u ponedjeljak konačno usvojila Nacionalna skupština.