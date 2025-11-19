Kazna teška pola milijarde dolara: Sud presudio protiv bivšeg premijera i tajkuna

Tajlandski Vrhovni sud donio je odluku da milijarder, koji trenutačno izdržava jednogodišnju zatvorsku kaznu, ipak mora platiti štetu povezanu s prodajom Shin Corpa singapurskom državnom fondu Temasek u vrijednosti od oko dvije milijarde dolara.

Tajlandski Vrhovni sud naredio je zatvorenom milijarderu Thaksinu Shinawatri da plati 17,6 milijardi bahta (542 milijuna dolara) na ime poreza i kazni vezanih uz prodaju njegove kompanije Shin Corp. državnom investicijskom fondu Temasek iz Singapura prije gotovo dva desetljeća, prenose lokalni mediji.

Vrhovni sud poništio je ranije presude Središnjeg poreznog suda i Posebnog žalbenog suda, koji su prethodno ukinuli poreznu procjenu Porezne uprave. Ovo je najnoviji udarac za bivšeg premijera kojem je Vrhovni sud u rujnu naredio da odsluži godinu dana zatvora kako bi dovršio kaznu izrečenu 2023. zbog korupcije i zlouporabe ovlasti.

Thaksin je 2006. prodao 49 posto Shin Corpa Temaseku za 73,3 milijarde bahta (2.02 milijarde dolara), samo nekoliko dana nakon što je vlada povećala limit stranog vlasništva u telekomunikacijskim kompanijama s 25 na 49 posto. Posao, koji je zaključen bez plaćanja poreza, izazvao je masovne prosvjede koji su doveli do Thaksinova svrgavanja s vlasti u vojnom udaru dok je bio na sastanku Ujedinjenih naroda u New Yorku. On je jedan od najbogatijih u Tajlandu, s procijenjenom vrijednošću imovine od 2,1 milijardu dolara. Više od desetljeća proveo je u samonametnutom egzilu u Dubaiju nakon svrgavanja.

Po povratku u zemlju 2023. osuđen je na osam godina zatvora, no dobio je kraljevsko pomilovanje kojim mu je kazna smanjena na godinu dana. Potom je šest mjeseci proveo u bolnici prije nego što je pušten na uvjetnu slobodu. No u rujnu ove godine sud je utvrdio da je njegov boravak u policijskoj bolnici zbog navodne teške bolesti bio nezakonit i ne može se uračunati kao odsluženje ranije izrečene kazne.

Yessar Rosendar, novinar Forbesa