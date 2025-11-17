Ključna europska banka pregovara sa Scottom Bessentom o preseljenju u Ameriku

Razgovori s američkim ministrom financija dio su nastojanja banke da poveća pritisak na vladu zbog predloženih kapitalnih zahtjeva, prema kojima bi morala držati dodatnih 26 milijardi dolara kapitala — što je opisala kao “ekstremno” i nerazmjerno.

Colm Kelleherm, predsjednik uprave UBS-a i američki ministar financija Scott Bessent privatno su razgovarali o mogućem preseljenju sjedišta banke u SAD. Švicarski zajmodavac razmatra planove za odlazak iz Švicarske ako vlada ne povuče nova pravila o kapitalu.

Kelleher i Bessent razgovarali su posljednjih mjeseci o tome kako bi takav potez izgledao, pri čemu je Trumpova administracija pokazala spremnost da udomi jedan od najvrjednijih švicarskih financijskih subjekata, prema troje ljudi upoznatih s razgovorima, piše Financial Times.

Razgovori s Bessentom dio su Kelleherovih nastojanja da poveća pritisak na švicarsku vladu zbog predloženih kapitalnih zahtjeva, prema kojima bi UBS morao držati dodatnih 26 milijardi dolara kapitala — što je banka opisala kao “ekstremno” i nerazmjerno.

Umanjuje joj konkurentnost

Neizvjesnost oko planiranih promjena pritisnula je cijenu dionice, a javna i privatna lobistička kampanja vodstva banke zasad nije dala rezultate.

UBS tvrdi da novi zahtjevi prelaze ono što se traži od globalnih konkurenata i umanjuju njegovu sposobnost međunarodnog natjecanja.

Švicarska vlada ističe da mora ojačati bankarski sustav kako bi spriječila još jedan kolaps poput Credit Suissea. UBS je 2023. preuzeo tog suparnika u državnoj operaciji spašavanja.

Američki regulatori inače su oprezni prema prevelikim bankama koje žele preseliti sjedište u SAD, s obzirom na javnu osjetljivost zbog spašavanja banaka novcem poreznih obveznika iz vremena financijske krize. No Trumpova administracija otvorenija je prema privlačenju europskih financijskih institucija.

Ulaz u zgradu sjedišta banke UBS na Bahnhofstrasseu u Zürichu foto: Getty Images

Aktivistički fond Cevian Capital, koji ima značajan udio u UBS-u, u rujnu je poručio da bi predložene švicarske kapitalne mjere učinile “neodrživim” vođenje velike međunarodne banke iz te zemlje. Dodali su da UBS “ne bi imao drugog realnog izbora” nego napustiti Švicarsku ako se prijedlozi ne ublaže.

Trumpova deregulacija potaknula je zabrinutost europskih regulatora da će američke banke steći prednost pred europskim konkurentima i da bi globalni financijski sustav mogao biti izložen većem riziku.

Sistemska važnost

UBS Group AG je najveća švicarska banka i jedna od najznačajnijih financijskih institucija na svijetu. Poznata je po upravljanju imovinom, investicijskom bankarstvu i uslugama za korporativne klijente te ima presudnu ulogu u globalnim financijama. UBS nakon preuzimanja Credit Suissea upravlja imovinom većom od 5 bilijuna dolara.