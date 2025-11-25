Kompanija koja zapošljava 700.000 Rusa duguje 44 milijarde eura. Spas u zadnji čas ili potpuni kolaps?

Tvrtka se suočava s padom prihoda zbog naglog usporavanja ekonomije, dok su troškovi duga naglo porasli uslijed najviših kamatnih stopa u posljednja dva desetljeća.

Ruska vlada raspravlja o različitim načinima kako poduprijeti Ruske željeznice, najvećeg komercijalnog poslodavca u zemlji, koji je nagomilao dug od četiri bilijuna rubalja (44 milijarde eura), rekli su za Reuters dva izvora upoznata s temom.

Državna kompanija Ruske željeznice, koja zapošljava oko 700.000 ljudi, suočava se s padom prihoda zbog naglog usporavanja ruske ratne ekonomije, dok su troškovi duga naglo porasli uslijed najviših kamatnih stopa u posljednja dva desetljeća. Prema riječima dvojice sugovornika, koji su govorili pod uvjetom anonimnosti zbog osjetljivosti teme, Moskva razmatra načine da pomogne željeznicama u rješavanju duga, od kojih je većina prema državnim bankama.

Moguća rješenja spasa

Moguće mjere uključuju povećanje cijena prijevoza tereta, povećanje subvencija, smanjenje poreza ili čak korištenje novca iz Nacionalnog fonda bogatstva, naveli su izvori.

Ruski su se dužnosnici sastali krajem studenoga kako bi raspravili situaciju, a novi sastanak planiran je u prosincu, rekao je jedan od izvora.

Neke ideje, koje još nisu razmatrane na razini vlade, uključuju ograničavanje kamatne stope koju plaćaju Ruske željeznice na devet posto ili konverziju duga u vlasničke udjele — praktički davanje državnim bankama dijela kompanije. Jedan od izvora rekao je da je jedan prijedlog bio pretvoriti 400 milijardi rubalja duga u udjele.

Izvori su opisali ove mjere kao pokušaj “spašavanja” Ruskih željeznica, koje upravljaju trećom najdužom željezničkom mrežom na svijetu, nakon Sjedinjenih Država i Kine.

Nagli porast duga

Za 2024. godinu Ruske željeznice prijavile su prihode od 3,3 bilijuna rubalja (36,3 milijarde eura) i rashode od 2,8 bilijuna rubalja (30,8 milijardi eura) prema međunarodnim računovodstvenim standardima.

U financijskom izvještaju za prvih šest mjeseci 2025. tvrtka je izvijestila o neto dugu od 3,3 bilijuna rubalja na dan 30. lipnja, uključujući 1,8 bilijuna rubalja kratkoročnog duga. Nije bilo jasno zašto je dug u samo pola godine porastao za oko 0,7 bilijuna rubalja.

Ruske željeznice — koje prevoze putnike, naftu i teret preko najveće zemlje na svijetu, od Pacifika do Crnog i Baltičkog mora — dugo su se smatrale pokazateljem zdravlja ruske ekonomije.

Njihove teškoće odražavaju izazov s kojim se suočava ratna ekonomija pod dominacijom države: kompanije “prevelike da bi propale”, zadužene kod državnih banaka, što na kraju financijski opterećuje državu u trenutku kada Rusija troši rekordne iznose na vojsku dok se rat u Ukrajini približava četvrtoj godini.

Usporavanje gospodarstva

Tijekom prva dva mandata Vladimira Putina, od 2000. do 2008., rusko je gospodarstvo poraslo na 1,7 bilijuna dolara s manje od 200 milijardi u 1999. godini. Danas je nominalni BDP Rusije, od 2,2 bilijuna dolara, otprilike na razini iz 2013., godine prije aneksije Krima, a očekuje se da će se gospodarstvo ove godine značajno usporiti.

Vlada predviđa pad rasta BDP-a na jedan posto u odnosu na 4,3 posto u 2024. i 4,1 posto u 2023., dok je Međunarodni monetarni fond snizio prognozu rasta za 2025. s 0,9 na 0,6 posto.

Ruska ekonomija trenutno prolazi kroz „kontinuirano hlađenje“, s očekivanim rastom od oko jedan posto sljedeće godine, dok poslovna aktivnost ostaje slaba već četiri do pet tromjesečja, rekao je za Reuters visoki dužnosnik Sberbanka, najveće ruske banke.