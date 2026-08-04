Lufthansa u gubitku u prvoj polovini godine

Njemačka zrakoplovna kompanija Lufthansa izvijestila je u utorak da je u prvoj polovini godine poslovala s gubitkom, uz znatno veće troškove goriva u uvjetima američko-izraelskog rata protiv Irana.

Lufthansin ukupni prihod iznosio je u razdoblju od siječnja do lipnja 19,9 milijardi eura i bio je veći za osam posto nego u istom prošlogodišnjem razdoblju.

Prihod od prijevozničkih usluga porastao je za pet posto, na 15,7 milijardi eura.

Lufthansa je prvu polovinu godinu zaključila s prilagođenim gubitkom prije kamata i poreza (EBIT) od 229 milijuna eura. U istom prošlogodišnjem radoblju bilježila je prilagođenu dobit prije kamata i poreza od 149 milijuna eura.

Podaci za prvu polovinu ove godine pokazuju i neto gubitak od 542 milijuna eura. U istom prošlogodišnjem razdoblju bili su bilježili neto dobit od 127 milijuna eura.

Njemački div prevezao je u prvoj polovini godine nešto više od 60 milijuna putnika, otprilike kao i u istom prošlogodišnjem razdoblju. Kapaciteti u odjelu putničkog prijevoza smanjeni su za dva posto.

Troškovi goriva bili su pak veći za čak 18 posto nego lani, poskočivši na 4,2 milijarde eura,

Kerozin je u tom razdoblju bio skuplji za 60 posto nego lani i stajao je u prosjeku 1.133,9 dolara po toni, navodi uprava u izvješću.

Uprava je snizila prognozu prilagođene operativne dobiti (EBIT) u cijeloj 2026. godini i sada očekuje da će se kretati u rasponu od od 1,7 milijardi do 2,2 milijarde eura, navodeći pojačanu neizvjesnost zbog velike nestabilnosti cijena kerozina. Do sada bili su očekivali da će znatno premašiti prošlogodišnjih 1,96 milijardi eura.

Troškovi goriva trebali bi ove godine iznositi 8,66 milijardi eura i biti oko tri posto niži no što su do sada očekivali, uz napomenu uprave da su već 86 posto potreba za gorivom pokrili ugovorima koji ih štite od naglih promjena cijena.