Najvrjednija imovina propalog diva TV prodaje, dobro poznate Hrvatima, ide na dražbu

Vjerovnici propale kompanije nekada najbogatijeg Slovenca Sandija Češka potražuju 35,6 milijuna eura, od čega dio stečajna upraviteljica osporava. Prodaja najvrednije imovine na dražbi mogla bi barem djelomično pokriti nastale dugove.

Poduzeće Studio Moderna Sandija Češka, poznato po brendovima Dormeo, Delimano i Top Shop, završilo je krajem kolovoza 2023. u stečaju – nakon godinu i pol ozbiljnih financijskih poteškoća. Prema posljednjim podacima (stanje na 30. rujna), vjerovnici imaju ukupno 35,6 milijuna eura potraživanja, pri čemu stečajna upraviteljica Špela Turk osporava 15,6 milijuna eura potraživanja.

S druge strane, tvrtka u bilanci ima oko šest milijuna eura imovine. Treba naglasiti da je riječ o likvidacijskoj vrijednosti, a konačni iznos ovisit će o uspjehu prodajnih postupaka koje provodi stečajna upraviteljica. Softver te računalna i serverska oprema, koji čine najveći dio te vrijednosti, danas se prodaju na dražbi.

Trenutačni korisnik najizgledniji kupac

Programsku opremu propalog Studia Moderna trenutačno iznajmljuje tvrtka Dormeo, u vlasništvu Češkovih kinesko-njemačkih partnera, koju vodi Mateja Dolanc. Ona je sestra Češkove partnerice Livije Dolanc. Stečajna upraviteljica Špela Turk nedavno je produljila najamni ugovor s Dormeom za još jednu godinu.

Zbog specifičnosti sustava, Dormeo je i najizgledniji kupac te opreme na dražbi. Iz tvrtke nam jučer nisu odgovorili hoće li sudjelovati na dražbi, a ni Češko to nije želio komentirati.

Na prvoj dražbi u rujnu početna cijena za informacijski sustav te poslužiteljsku i računalničku opremu iznosila je 4,9 milijuna eura, što je ispod procijenjene tržišne vrijednosti od 5,8 milijuna eura. Budući da kupaca nije bilo, stečajna upraviteljica i sud za današnji drugi pokušaj cijenu su smanjili za još oko 20 posto, na nešto manje od četiri milijuna eura.

Upraviteljica Turk odgovorila nam je da ne može otkrivati informacije o broju obavljenih pregleda imovine ni o tome koliko je potencijalnih kupaca do roka uplatilo 200 tisuća eura jamčevine.

Koliko za vjerovnike?

Programsko rješenje predstavlja ključno neunovčeno premoženje tvrtke, jer osim njega poduzeće ima još samo 950 tisuća eura depozita te oko 102 tisuće eura potraživanja prema kupcima i povezanim osobama.

Mogući uspjeh današnje dražbe omogućio bi podmirenje (dijela) tražbina prednostnih vjerovnika. Tvrtka zaposlenicima duguje 3,2 milijuna eura, a među vjerovnicima su i državne institucije čije su tražbine također svrstane među prednostne: Porezna uprava (Furs) potražuje 238 tisuća eura, Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) 133 tisuće eura, a mirovinski zavod (ZPIZ) 374 tisuće eura.

Čak i ako dražba ovoga puta uspije, cjelokupna kupoprodajna cijena neće ući u stečajnu masu. Prema lanjskoj sudskoj nagodbi između nekadašnjeg ključnog poduzeća Češkova poslovnog carstva, švicarskog Top Shop Internationala, i stečajne upraviteljice Turk, švicarskom poduzeću pripada petina kupnine, umanjene za troškove prodaje. Švicarsko je poduzeće od ove godine također u stečaju.

Češkovi nastavljaju poslovati

Obitelj Sandija Češka u međuvremenu, kao što je već spomenuto, nastavlja poslovanje putem drugih kompanija. Središnje poduzeće nove grupacije, čiji je formalni vlasnik Rica Schlafsysteme, jest Dormeo sa sjedištem u Zagorju ob Savi. Ono je zaduženo za nabavu od vanjskih dobavljača i opskrbu prodajnih društava u deset zemalja srednje i istočne Europe, koja prodaju krajnjim kupcima.

Distribucija robe prodajnim tvrtkama odvija se preko centralnog skladišta u Poljskoj (Dąbrowa Górnicza). Vjerojatno i zato Dormeo, uz bankovni račun u Sloveniji, ima još tri računa u Poljskoj.

Tvrtka je lani ostvarila 40,6 milijuna eura prihoda. Godinu ranije prihod je iznosio 9,3 milijuna. No produbio se i poslovni gubitak, koji je lani dosegnuo 4,3 milijuna eura (godinu ranije 1,8 milijuna).

Grupa u Sloveniji ima i prodajnu tvrtku Dormeo Home, čiji su prošlogodišnji prihodi iznosili 3,15 milijuna eura (u 2023. samo 322 tisuće). Tvrtka s 25 zaposlenih ostvarila je 640 tisuća eura gubitka; u 2023. taj je iznos bio 193 tisuće eura.